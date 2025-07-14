Для тебе Війна в Україні

Ракети AGM-158 JASSM: характеристики, і чи отримає їх Україна

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Липня 2025, 19:30
JASSM

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