Ракети AGM-158 JASSM: характеристики, і чи отримає їх Україна

На тлі заяв Трампа про надання військової допомоги Україні, зростає й цікавість людей до характеристик цієї зброї, зокрема, і до ракет JASSM. Які їхні характеристики — розповідаємо в матеріалі. Ракети AGM-158 JASSM: характеристики Ракети JASSM — основні у Повітряних силах США. Це єдина крилата ракета, інтегрована під винищувачі F-16, які вже є в Україні. Це ракета класу повітря-поверхня. Вона була розроблена компанією Lockheed Martin для Збройних сил США, і поставлена на озброєння у 2009 році.Її призначення — ураження високозахищених, рухомих та стаціонарних цілей. Може працювати в будь-яких умовах, поза межами дії ППО. Тактико-технічні характеристики Дальність ураження – 370-1000 км. Швидкість польоту – 775-1000 км/год. Довжина — 4,27 м. Вага – 1020 кг. Розмах крила — 2,4 м. Двигун — Teledyne CAE J402-CA-100. Бойова частина — WDU-42/B. Можлива похибка влучання – 3 м. F-16 ще не сумісний з Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару, — пишуть Forbes. Читати на тему Загадковий Орешник чи міжконтинентальна балістика: характеристики ракети Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, випробувавши зброю, яку наразі немає чим збивати. Ракета також має нову модифікацію — AGM-158 JASSM-ER з більшими паливними баками та економічнішим двоконтурним турбореактивним двигуном F-107-WR-105 (Williams International). Ракети JASSM були перевірені у бойових умовах під час війни в Сирії. Приблизна вартість ракети — $1,7 млн. Раніше ми розповідали, чим збивають Шахеди в Україні. Фото: US Air Force, Володимир Зеленський Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, зброя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter