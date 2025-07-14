Ракети AGM-158 JASSM: характеристики, і чи отримає їх Україна

На тлі заяв Трампа про надання військової допомоги Україні, зростає й цікавість людей до характеристик цієї зброї, зокрема, і до ракет JASSM. Які їхні характеристики — розповідаємо в матеріалі.

Ракети AGM-158 JASSM: характеристики

Ракети JASSM — основні у Повітряних силах США. Це єдина крилата ракета, інтегрована під винищувачі F-16, які вже є в Україні. Це ракета класу повітря-поверхня.

Вона була розроблена компанією Lockheed Martin для Збройних сил США, і поставлена на озброєння у 2009 році.

Її призначення — ураження високозахищених, рухомих та стаціонарних цілей. Може працювати в будь-яких умовах, поза межами дії ППО.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження – 370-1000 км.

Швидкість польоту – 775-1000 км/год.

Довжина — 4,27 м.

Вага – 1020 кг.

Розмах крила — 2,4 м.

Двигун — Teledyne CAE J402-CA-100.

Бойова частина — WDU-42/B.

Можлива похибка влучання – 3 м.

F-16 ще не сумісний з Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару, — пишуть Forbes.

Ракета також має нову модифікацію — AGM-158 JASSM-ER з більшими паливними баками та економічнішим двоконтурним турбореактивним двигуном F-107-WR-105 (Williams International).

Ракети JASSM були перевірені у бойових умовах під час війни в Сирії.

Приблизна вартість ракети — $1,7 млн.

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Фото: US Air Force, Володимир Зеленський

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