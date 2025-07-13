Дайвінг, сосни і затоплені тачки: топ локацій для літнього релаксу в Житомирі

Житомир — місто, про яке часто жартують, що його не існує. Та саме тут, серед звичайних вулиць і міської метушні, приховані справжні природні дива. Затоплені гранітні кар’єри з прозорою бірюзовою водою і скелястими берегами, що ніби запрошують зануритися в інший світ.

Питання де безпечно й комфортно поплавати — одне з найпопулярніших серед житомирян і гостей міста. Саме тому ми підготували добірку найвідоміших і найзатишніших локацій для плавання та відпочинку, які вже давно полюбилися місцевим і туристам.

Соколовський кар’єр — улюблене місце для купання і дайвінгу

Якщо запитати, де можна поплавати в Житомирі, більшість місцевих порадять Соколовський кар’єр, який місцеві ласкаво називають «Сокол». Тут вода прозора і чиста в будь-яку пору року. Окрім купання, можна пострибати зі скель заввишки понад 10 метрів або просто відпочити на природі.

Цей кар’єр утворився понад 25 років тому через вичерпання корисних копалин і затоплення підземними водами. Для дайверів Соколовський — справжній рай: глибина сягає понад 100 метрів, а під водою збереглися затоплені дерева, що створюють унікальний підводний ліс. За легендами, тут навіть лежали затоплені автомобіль і екскаватор.

Богунський кар’єр — комфорт і природа

Другий за популярністю серед житомирських водойм, де безпечно купатися в Житомирі — Богунський кар’єр. Він розташований у мікрорайоні Богунія і оточений лісом, що додає місцю особливого шарму. Тут є піщані пляжі й мальовничий природний ландшафт із кам’яними виступами.

Навколо водойми пролягає екостежка довжиною близько 1 км, яку люблять велосипедисти і любителі прогулянок.

Богунський кар’єр — ідеальне місце, де можна поплавати в Житомирі, засмагати і насолоджуватися природою у будь-яку пору року.

Силікатний кар’єр — для сімейного відпочинку

Де безпечно купатися в Житомирі з дітьми? Силікатний кар’єр — відповідь на це питання. Вода тут має поступовий спуск, що робить його безпечним для малюків. Хоча глибина сягає понад 110 метрів, безпечні зони мають плавний вхід у воду.

Поруч із кар’єром працює платний пляж із альтанками, але сама водойма відкрита для всіх безкоштовно. Біля місця відпочинку є магазини, де можна купити перекус.

Мальованський кар’єр — казкові пейзажі і спокій

Ще одне популярне місце для плавання і відпочинку — Мальованський кар’єр, який знаходиться неподалік Чуднівського мосту. Він вражає своєю казковою атмосферою: оточений деревами і скелями, з глибиною близько 10 метрів.

Це улюблене місце фотографів і тих, хто шукає спокій і красу у будь-яку пору року — не лише влітку, а й восени чи взимку.

Гідропарк і річка Тетерів — великий вибір для активного відпочинку

Якщо ви не знаєте, де поплавати в Житомирі просто і з розвагами, варто відвідати Гідропарк на березі річки Тетерів. Це великий природний комплекс із пляжами, човновою станцією, оглядовим колесом, кафе, атракціонами та спортивними майданчиками.

Попри деякі побоювання щодо якості води, багато житомирян і туристів щороку обирають це місце для купання, засмаги і активного відпочинку.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Раніше ми розповідали усе про місто Житомир де знаходиться, як дістатися та що подивитись.

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