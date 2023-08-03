Не лише музей космонавтики! Визначні пам’ятки Житомира, або як цікаво провести час у місті

Якщо ти давно думав (-ла) про те, щоб продумати цікавий туристичний маршрут по незвичних місцях України, зверни дорогою увагу на Житомир. Зазвичай, це місто не користується особливою популярністю у туристів.
Однак воно інколи закохує своєю історією, красивими місцями та незвичними будинками. Які визначні пам’ятки Житомира варто побачити — читай в матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Житомир GO (@zhytomyr.go)
Допис, поширений Житомир GO (@zhytomyr.go)
Коли вперше чуєш про Житомир, в уяві виринають картинки тих самих шкарпеток, які були ледь не в кожного (-ї). Однак це місто — мальовниче та незвичне.
Адже саме тут надихався й тривалий час жив майстер кіно світової слави Олександр Довженко.
Адже саме тут надихався й тривалий час жив майстер кіно світової слави Олександр Довженко.
Можливо, колись режисер милувався видами Собору Святої Софії або Замкової гори. Адже саме біля останньої можна відчути справжню історію міста, а якщо пощастить, то ще й натрапити на численні підземні ходи, що прорізають гору на різній глибині.
А якщо тобі хочеться зануритись у науку, радимо відвідати Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Дітям там однозначно сподобається.
Крім красивого оформлення, цікава історія самого собору. В 1737 році на цьому місці був дерев’яний костьол, який розібрали. Потім на його місці поставили новий цегляний храм, який було освячено в 1745 році. В 1768 році, під час пожежі міста, костьол частково згорів, але швидко був відновлений.
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