Не лише музей космонавтики! Визначні пам’ятки Житомира, або як цікаво провести час у місті

Якщо ти давно думав (-ла) про те, щоб продумати цікавий туристичний маршрут по незвичних місцях України, зверни дорогою увагу на Житомир. Зазвичай, це місто не користується особливою популярністю у туристів.

Однак воно інколи закохує своєю історією, красивими місцями та незвичними будинками. Які визначні пам’ятки Житомира варто побачити — читай в матеріалі.

Пам’ятки в Житомирі, які не можна оминати: популярні місця

Коли вперше чуєш про Житомир, в уяві виринають картинки тих самих шкарпеток, які були ледь не в кожного (-ї). Однак це місто — мальовниче та незвичне.

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Адже саме тут надихався й тривалий час жив майстер кіно світової слави Олександр Довженко.

Можливо, колись режисер милувався видами Собору Святої Софії або Замкової гори. Адже саме біля останньої можна відчути справжню історію міста, а якщо пощастить, то ще й натрапити на численні підземні ходи, що прорізають гору на різній глибині.

А якщо тобі хочеться зануритись у науку, радимо відвідати Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Дітям там однозначно сподобається.

Крім цього, зверни увагу й на інші визначні місця:

Площа мистецькі ворота. Саме тут можна побачити красиві ворота, обвиті ліпним орнаментом з дарами колгоспних полів і садів. Вони й послужили підмогою для назви площі. Каскад фонтанів в Парку культури та відпочинку імені барона Шодуара. Цей парк — одне із найпопулярніших місць для відпочинку житомирян. Парк цікавий не лише розташуванням на схилах берегів річки Тетерев, але й дуже гарним каскадом з фонтанів. Він розташований прямо біля входу в парк, а за ним — оглядові майданчики й спуск до станції човнів на річці. Каскад фонтанів зроблений з різних порід житомирського граніту і лабрадориту. Комплекс споруд Поштової станції. Він складається з будівель поштової станції (до її головного фасаду з обох сторін примикає огорожа), готелю, стайні, ямських служб. Пам’ятка архітектури національного значення. Розташований на колишній околиці міста.

Пам’ятки Житомира: Кафедральний собор святої Софії

Крім красивого оформлення, цікава історія самого собору. В 1737 році на цьому місці був дерев’яний костьол, який розібрали. Потім на його місці поставили новий цегляний храм, який було освячено в 1745 році. В 1768 році, під час пожежі міста, костьол частково згорів, але швидко був відновлений.

Що подивитися в Житомирі: цікаві пам’ятки

Церква святого архистратига Михаїла. Михайлівська церква в Житомирі є однією із найстаріших кам’яних культових споруд православної церкви, хоч вік цієї архітектурної пам’ятки відносно невеликий. Вона була збудована 1856 року з ініціативи купця. Скеля Голова Чацького. Розташована на лівому березі річки Тетерів, і разом з сусідніми скелями утворює прямовисну стіну, завдовжки до 120 м. Вершина скелі має вигляд голови людини.

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