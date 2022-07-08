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На дротах висить закатований, а я маю прибрати кров — 16-річний хлопець розповів про полон у росіян

Андрій Почтєв 08 Липня 2022, 22:55
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