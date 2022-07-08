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На проводах висит замученный, а я должен убрать кровь — 16-летний парень рассказал о плене у россиян

Андрей Почтев 08 июля 2022, 22:55
Владислав Буряк - історія 16-річного хлопця, який провів три місяці в полоні росіян

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