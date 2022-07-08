На проводах висит замученный, а я должен убрать кровь — 16-летний парень рассказал о плене у россиян

На его долю выпали сложные испытания, которые наверняка смог бы выдержать далеко не каждый взрослый.

Впрочем, 16-летнему Владу Буряку удалось пройти через все: тюремную “одиночку”, крики и стон замученных пленных за стенкой и принудительную уборку в комнате пыток после проведенных там “допросов” оккупантов.

В их заложниках парень провел три месяца и только накануне россияне, наконец, освободили парня.

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Одинарная камера в 16

Владислав Буряк был схвачен еще 8 апреля на блокпосте в Васильевке, когда парень в эвакуационной колонне возвращался из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье в автомобиле с несколькими знакомыми женщинами его семьи и другими детьми.

Меня вытащили из машины, поставили автомат и начали задавать вопросы. Потом военный, который допрашивал, подошел к другим военным. Впоследствии на автомобиле приехал еще какой-то мужчина.

Он, кстати, потом меня, так сказать, “вел” в плену: позволял в его присутствии звонить отцу, предоставлял какую-то информацию…

Через несколько часов общения со мной на блокпосте эти люди забрали у меня телефон, документы и начали проверять. После этого сказали — садись в машину.

И меня перевезли в тюрьму, в одиночную камеру. Там от пережитого шока я сразу заснул, — вспоминает юноша.

Вечером военные с блокпоста посетили Влада в камере и принялись задавать вопросы: кто он такой, как относится к войне.

У 16-летнего парня даже спрашивали, имеет ли тот какое-нибудь отношение к терробороне или вообще к военным.

Где-то через 15 минут они прекратили, меня оставили в покое. Даже сказали, что завтра, мол, отпустят меня в Запорожье. Впрочем, на следующий день никто никуда меня не повез. И почему меня задержали никто не объяснял, — говорит парень.

Там никого не щадили

Учитывая возраст, отношение к нему, говорит парень, было снисходительным. Правда, признается бывший пленник, это его радовало лишь отчасти.

В любом случае ты понимаешь, что это только для тебя сделали исключение. Потому что тех людей, которые находились в тюрьме в Васильевке, не щадили. Их избивали и пытали.

Следовательно, и сам начинаешь понимать, что завтра они могут прийти к тебе и поступить так же. Это очень страшно, — делится Влад.

Условия содержания были ужасными.

— Я помылся всего через две недели. Впервые постирал вещи через три недели. Туалет в камере не работал. Приходилось брать свою миску, откуда ел, набирать воду и смывать в унитазе, — признается парень.

Пообщаться с отцом парню удалось только через неделю после попадания в заложники. В камеру, говорит, пришел человек из блокпоста, включил видеосвязь на смартфоне, чтобы папа Влада смог увидеть, что сын жив-здоров.

Уборка в комнате пыток

Чтобы выжить в тех условиях и не подвергаться пыткам, Влад на все провокационные вопросы отвечал, что он “нейтральный человек” и не провоцировал конфликты с оккупантами.

Те парня не трогали, но заставляли убирать в своей комнате пыток после того, как завершали “допросы”.

Самый ужас — это когда сидишь в камере и слышишь, как пытают других людей. Все эти крики, стоны… В мои обязанности входила уборка в комнате пыток.

И я хорошо запомнил, как я вхожу в эту комнату, а там мужчина висит под потолком на проводах, из него капает кровь, на полу все в крови, и я должен был оттереть весь пол, помыть тряпки и вернуться в свою камеру, — рассказывает молодой человек.

Прогулки на свежем воздухе разрешались парню только раз в день, минут на десять. А сзади всегда торчал человек с оружием.

После 50 дней в тюрьме Владислава вдруг доставили в гостиницу в Мелитополе, откуда он через полтора месяца отправился домой.

Другой взгляд на жизнь

Отец Влада — глава Запорожского района Олег Буряк — утверждает, что вопросом освобождения сына из плена занимался с первого дня.

Наладил связь с ответственным за это среди оккупантов и искал варианты, чтобы вытащить парня.

Я до сих пор не могу выйти из этого состояния. Я 90 дней работал с одной целью: спасти, вытащить, достать его оттуда. Каждый вечер подводил итоги: что уже сделано и что должно быть сделано.

И с утра все сначала. К тому же была главная задача — работа, управление территорией. С меня никто не снимал обязанностей как председателя района, — говорит Олег.

Позавчера оккупанты согласились наконец-то отпустить парня. Влада доставили в Васильевку, а оттуда пленник доехал на бусе до нашего “нулевого” блокпоста, где Олег встретил сына и смог его обнять впервые за три месяца.

Семья еще не знает, когда сможет окончательно оправиться от пережитого и удастся ли это, потому что в их жизни многое изменилось, пожалуй, безвозвратно.

К примеру, Влад в свои 16 пересмотрел свое отношение к жизни.

Когда ты попадаешь в такую ​​ситуацию, совсем по-другому начинаешь смотреть на жизнь. Ты понимаешь ценность жизни, — признается парень.

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