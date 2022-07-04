Вернулись из ада: истории освобожденных из плена защитников Азовстали

На прошлой неделе эта новость стала по-настоящему топовой и вдохновила общество на фоне непрерывных террористических атак российских войск по гражданским объектам.

Домой вернулись 144 наших защитника, попавших в плен в середине мая, когда украинские воины покинули Азовсталь.

Обмен состоялся в Запорожье. По данным ГУР, среди спасенных — 43 азовца и 59 нацгвардейцев.

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Почти все — искалечены в боях, поэтому были сразу госпитализированы. Часть бывших пленных сейчас находятся в запорожской больнице, где приходят в себя после пережитого.

Молились каждое утро

Запорожец Михаил Вернигора — воин Нацгвардии, потерявший в ожесточенных мариупольских боях с захватчиками левую руку. Как именно это случилось, мужчина предпочитает не рассказывать, но говорит, что шансов спасти конечность, даже при идеальных медицинских условиях, наверняка не было.

Несколько пуль попали непосредственно в локтевой сустав. И он был совершенно раздроблен, — говорит Михаил.

— Даже если бы была хорошая клиника, мирные условия… Спасти руку бы не удалось. Потому что кость, где был локтевой сустав, была как труха.

Вместе с тем, рассказывает воин, военные медики в бункерах Азовстали иногда творили чудеса, даже несмотря на отсутствие самого необходимого.

То, что делали в тех условиях хирурги, им надо памятники ставить при жизни. Они людей доставали с того света.

— С начала мая была очень большая проблема с перевязочными материалами. А уже по состоянию на 8 мая даже анестезии не было.

Спустя считанные дни Михаил вместе с другими искалеченными товарищами попал в плен, когда они покинули подземелье комбината.

Их всех повезли в оккупированную Еленовку, где “ради” защитников Азовстали даже расконсервировали исправительную колонию, закрытую с 2019-го.

Там наших солдат расселили по нескольким баракам. Кормили, признается нацгвардеец, очень плохо.

— Сначала нас в бараке проживало около 600 человек, — вспоминает Михаил. — Потом часть людей, ведь колония была переполнена, перевели на другие объекты. Калорийность тех продуктов, которые нам давали, оставляла желать лучшего.

Не хватало глюкозы: даже чай был без сахара. И если долго сидишь, а потом нужно подниматься, случалось головокружение. Они просто поддерживали жизнедеятельность и все.

Физического или психологического давления, говорит мужчина, как таковых не было. Если не считать моральной пыткой ежедневное прослушивание гимна России.

В шесть утра у нас был подъем, мы слушали гимн России, потом в восемь было построение, пересчет.

Полностью все пленные, делится Михаил, мечтали об освобождении и даже молились за это каждый день.

С нами жил и живет там в данное время капеллан, поэтому каждое утро и каждый вечер мы молились за выход из плена.

Пайку уменьшали за правду

Владимир — мариуполец, пошел добровольцем в Азов, когда началось российское вторжение. На больничной койке с ранением ноги вспоминает: бились они с товарищами стойко.

Было чем обороняться, — рассказывает Владимир. — Вертушки привозили боеприпасы, людей. 300-х наших забирали.

— Но когда оккупанты взяли комбинат в плотную осаду, БК кончился и уже нечем было драться.

Свое ранение азовец получил, когда под его машину прилетело. 5 мая вез на автомобиле в госпиталь продовольствие, вспоминает Владимир, и под машину попал ПТУР.

Отношение со стороны оккупантов к раненым украинским воинам было в основном пренебрежительное, уверяет мужчина. И подтверждает слова Михаила о плохом питании в плену.

Ну, как было. Отношение, перевязки, что называется, с натяжкой… Ну, не очень… Как должно быть в госпиталях. А кормили нас плохо, порции были очень маленькими, все на воде приготовлено.

Причем, рассказывает Владимир, из-за его мировоззрения эти пайки еще и сокращались.

Нас унижали, что мы, мол, террористы. А они пришли нас освобождать… Только не понятно, от чего.

Из-за них я лишился работы, дома. И когда я им это объяснял, моя пайка буквально с каждым моим словом уменьшалась.

Незаживающие раны

Запорожские врачи, которые оказывали помощь раненым защитникам Азовстали, говорят, что, на удивление, состояние пациентов удовлетворительное и впереди у всех длительная реабилитация.

Ребята, которых госпитализировали в нашу больницу, не нуждаются в оперативных вмешательствах на данном этапе, — утверждает хирург Дмитрий Мелковский.

— У некоторых из них уже все раны зажили. Им сейчас нужна реабилитация, продолжать перевязки. Оперативные вмешательства будут производиться в плановом порядке на следующем этапе.

По словам медика, у большинства имела место травматическая ампутация конечностей, у некоторых — ранение брюшной полости. Отношение врачей к искалеченным защитникам в плену Дмитрий Мелковский считает некорректным.

Мне кажется, не оказывали им надлежащую помощь, потому что и повязки были грязные, и раны были нагноены, и ребята были очень истощены. Поэтому, по-моему, помощь там была неадекватная.

Сколько еще солдаты пробудут в госпитале, сами врачи прогнозировать не берутся. Между тем местные чиновники обещают освобожденным из плена всяческую помощь: от восстановления документов и поиска родных до предоставления временно убежища.

У нас есть возможности, — говорит глава Запорожской ОВА Александр Старух. — У нас три тысячи переселенцев уже живут в наших областных и городских учреждениях.

— Не будет для нас никакой нагрузкой, чтобы они (освобождены из плена) были в Запорожье столько, сколько это потребуется.

Сами же бойцы признаются, что сейчас больше всего озабочены не этим, а судьбой сотен своих товарищей, остающихся в российском плену. И надеются на их возвращение.

Если идет процесс обмена, то остается только ждать, — говорит нацгвардеец Михаил.

И все же украинцам не стоит забывать о военнопленных украинских героях, которые ждут и верят в возвращение домой. Чтобы напомнить об их подвиге, 29-летний житель города Черкассы Артур Погорелый решил пройти 83 км пешком — по километру за каждый день обороны Азовстали.

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