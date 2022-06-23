Он прошел пешком 83 километра, чтобы напомнить о воинах Азовстали, которые ровно столько же дней защищались от РФ: история Артура Погорелого

Война в Украине стала символом нашей несокрушимости и героизма. И героем стал каждый из нас — те, кто воюет, кто жертвует средства, кто помогает гражданам, кто помнит, кто говорит и призывает. О невероятном поступке, который достоин огласки, рассказал ещё один украинец-герой.

83 километра пешком — по километру за каждый день обороны Азовстали — преодолел 29-летний житель Черкасс Артур Погорелый. Шел без пищи и воды, в бронежилете и с тактическим медицинским рюкзаком. Решился на такую ​​акцию, чтобы привлечь внимание к защитникам Азовстали, которые сейчас в плену РФ.

Суть акции

В обычной жизни Артур — военный медик. Восемь лет назад мужчина присоединился к полку Азов. Потом работал гражданским медиком, реабилитологом. Говорит: морально готов был ко всему.

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— Хочу, прежде всего, обратить внимание людей на то, чтобы они действительно поняли, что такое моральный дух, и хотя бы на одну минутку задумались, насколько это физически тяжело.

То, что я буду делать, это пять процентов того, что 83 дня переживали наши ребята.

С защищавшими Азовсталь собратьями держал связь до последнего, поэтому знает, что они пережили. С одним из них должен был и сам ехать в Мариуполь 26 февраля.

— Была активизация на Киевском направлении, и волонтерские штабы, которые занимались эвакуацией из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, с которыми у меня была связь, спросили у меня, смогу ли помочь с эвакуацией.

Я остался. А друг поехал в Мариуполь. Он сейчас в плену.

Артур занимается эвакуацией раненых гражданских и военных. После одной из поездок на Слобожанском направлении попал под обстрел. На память о той поездке получил шрам на лице и побитый автомобиль.

Он как раз был на улице, когда был очередной прилет. От взрывной волны на первом этаже вылетали окна, стеклом порезав лицо. На автомобиль падали камни.

Пройти пешком 83 километра — возможно?

Поход в память о защитниках Мариуполя парень начал с географического центра Украины на Шполянском направлении. Расстояние — 83 километра — преодолел за 18 часов.

Уставший, изнуренный, но сильный духом, финишировал в Черкассах на Холме Славы.

— Не столько было физически тяжело, сколько психологически. Хотелось бы, чтобы эта акция что-нибудь изменила. Пусть это будет минимальный вклад в развитие процесса освобождения наших ребят.

Артур надеется, что его пример вдохновит других помогать нашим военным — и ни на миг не забывать о пленниках из Азовстали.

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