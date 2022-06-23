Рассказы

Он прошел пешком 83 километра, чтобы напомнить о воинах Азовстали, которые ровно столько же дней защищались от РФ: история Артура Погорелого

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 23 июня 2022, 10:00
Артур Погорелый

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