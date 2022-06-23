Он прошел пешком 83 километра, чтобы напомнить о воинах Азовстали, которые ровно столько же дней защищались от РФ: история Артура Погорелого

Война в Украине стала символом нашей несокрушимости и героизма. И героем стал каждый из нас — те, кто воюет, кто жертвует средства, кто помогает гражданам, кто помнит, кто говорит и призывает. О невероятном поступке, который достоин огласки, рассказал ещё один украинец-герой.
83 километра пешком — по километру за каждый день обороны Азовстали — преодолел 29-летний житель Черкасс Артур Погорелый. Шел без пищи и воды, в бронежилете и с тактическим медицинским рюкзаком. Решился на такую акцию, чтобы привлечь внимание к защитникам Азовстали, которые сейчас в плену РФ.
В обычной жизни Артур — военный медик. Восемь лет назад мужчина присоединился к полку Азов. Потом работал гражданским медиком, реабилитологом. Говорит: морально готов был ко всему.
— Хочу, прежде всего, обратить внимание людей на то, чтобы они действительно поняли, что такое моральный дух, и хотя бы на одну минутку задумались, насколько это физически тяжело.
То, что я буду делать, это пять процентов того, что 83 дня переживали наши ребята.
То, что я буду делать, это пять процентов того, что 83 дня переживали наши ребята.
С защищавшими Азовсталь собратьями держал связь до последнего, поэтому знает, что они пережили. С одним из них должен был и сам ехать в Мариуполь 26 февраля.
— Была активизация на Киевском направлении, и волонтерские штабы, которые занимались эвакуацией из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, с которыми у меня была связь, спросили у меня, смогу ли помочь с эвакуацией.
Я остался. А друг поехал в Мариуполь. Он сейчас в плену.
Я остался. А друг поехал в Мариуполь. Он сейчас в плену.
Артур занимается эвакуацией раненых гражданских и военных. После одной из поездок на Слобожанском направлении попал под обстрел. На память о той поездке получил шрам на лице и побитый автомобиль.
Он как раз был на улице, когда был очередной прилет. От взрывной волны на первом этаже вылетали окна, стеклом порезав лицо. На автомобиль падали камни.
Поход в память о защитниках Мариуполя парень начал с географического центра Украины на Шполянском направлении. Расстояние — 83 километра — преодолел за 18 часов.
Уставший, изнуренный, но сильный духом, финишировал в Черкассах на Холме Славы.
— Не столько было физически тяжело, сколько психологически. Хотелось бы, чтобы эта акция что-нибудь изменила. Пусть это будет минимальный вклад в развитие процесса освобождения наших ребят.
Артур надеется, что его пример вдохновит других помогать нашим военным — и ни на миг не забывать о пленниках из Азовстали.
Мариуполь стал одним из самых страшных мест, где царят смерть, разруха и запах оружия. Те, кому удалось выбраться из ада на земле рассказывают жуткие истории. Одна из них — о медсестре, которая спасала жизнь при тяжелых условиях. Читай об Инне Онищенко в нашем материале.А еще, у Вікна-новости есть свой Telegram с актуальными новостями и интересными рассказами. Подпишись, чтобы ничего не упустить.