Сегодня ночью Россия атаковала Одессу. Шахед влетел в многоэтажный дом, есть поврежденные и травмированные. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, ГСЧС и глава ОВА Олег Кипер.

Одесса: последние новости города 3 июля

В результате атаки пятеро пострадавших. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе двое детей, спасли с помощью спецтехники.

— Пять человек пострадали, двое из них мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети с отравлением продуктами горения госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие после получения всей необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, — написал Олег Кипер.

Повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Предварительный осмотр показал, что один из подъездов получил значительные повреждения, находиться внутри опасно.

— После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия, — отметил Геннадий Труханов.

Шесть квартир в доме разрушены полностью, еще 36 частично повреждены. На видео, распространенном ГСЧС, слышно, как люди на верхних этажах зовут на помощь.

Атака Одессы 3 июля: фото

”Нас, пожалуйста, нас”: россияне атаковали дом в Одессе, горели верхние этажи / 18 Фотографий

Между тем, Россия совершенствует свои дроны. Недавно в Харькове в застройку попал новый БпЛА Черника.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.