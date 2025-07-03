Сегодня ночью Россия атаковала Одессу. Шахед влетел в многоэтажный дом, есть поврежденные и травмированные. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, ГСЧС и глава ОВА Олег Кипер. Одесса: последние новости города 3 июля В результате атаки пятеро пострадавших. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе двое детей, спасли с помощью спецтехники. — Пять человек пострадали, двое из них мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети с отравлением продуктами горения госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие после получения всей необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, — написал Олег Кипер.Повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Предварительный осмотр показал, что один из подъездов получил значительные повреждения, находиться внутри опасно. — После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия, — отметил Геннадий Труханов. Шесть квартир в доме разрушены полностью, еще 36 частично повреждены. На видео, распространенном ГСЧС, слышно, как люди на верхних этажах зовут на помощь. Читать по теме Умерли у себя дома: удар России по Одессе, есть жертвы Рассказываем, что известно о последствиях удара и об обстреле Одессы. Атака Одессы 3 июля: фото ”Нас, пожалуйста, нас”: россияне атаковали дом в Одессе, горели верхние этажи / 18 Фотографий Между тем, Россия совершенствует свои дроны. Недавно в Харькове в застройку попал новый БпЛА Черника. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Одесса Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter