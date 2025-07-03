Для тебя Война в Украине

“Нас, пожалуйста, нас”: россияне атаковали дом в Одессе, горели верхние этажи

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июля 2025, 08:24
одесса

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