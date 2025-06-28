Очередная ночь прошла без сна. В этот раз раздались взрывы в Одессе. Враг атаковал город ударными БпЛА. Наибольшее попадание — в 21-этажку, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Что известно о последствиях удара и об обстреле Одессы — рассказываем дальше. Обстрел Одессы: что известно ГСЧС Украины сообщает, что сегодня в ночь на 28 июня российские оккупанты ударили по 21-этажному жилому дому в Одессе.В результате загорелись 7, 8 и 9 этажи. Из-за пожара и разрушения люди оказались заблокированы в собственных квартирах. По состоянию на утро 28 июня известно о двух погибших и 14 раненых, из которых трое — в тяжелом состоянии. Среди тех, кто получил повреждения, есть дети. Читать по теме По 300 дронов за ночь — способна ли ПВО сбить все, что летит по Украине Что известно о запасах ракет у россиян и Украины? Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в госпитале находятся двое детей: 7-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому, — пишет Олег Кипер. Поисково-спасательные работы продолжаются. Обстрел Одессы сегодня: фото Умерли у себя дома: удар России по Одессе, есть жертвы / 5 Фотографий Взрывы в Одессе: видео Вчера россияне также атаковали баллистику Самар. Читай, что известно о последствиях, разрушениях и жертвах. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Одесса Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter