Для тебя Война в Украине

Умерли у себя дома: удар России по Одессе, есть жертвы

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 28 июня 2025, 09:39
Умерли у себя дома: удар России по Одессе, есть жертвы

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь