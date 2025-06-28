Очередная ночь прошла без сна. В этот раз раздались взрывы в Одессе. Враг атаковал город ударными БпЛА. Наибольшее попадание — в 21-этажку, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Что известно о последствиях удара и об обстреле Одессы — рассказываем дальше.

Обстрел Одессы: что известно

ГСЧС Украины сообщает, что сегодня в ночь на 28 июня российские оккупанты ударили по 21-этажному жилому дому в Одессе.

В результате загорелись 7, 8 и 9 этажи. Из-за пожара и разрушения люди оказались заблокированы в собственных квартирах.

По состоянию на утро 28 июня известно о двух погибших и 14 раненых, из которых трое — в тяжелом состоянии. Среди тех, кто получил повреждения, есть дети.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в госпитале находятся двое детей: 7-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения.

Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому, — пишет Олег Кипер.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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