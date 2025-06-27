Дважды ударили баллистикой в ​​одну точку: россияне нагло атакуют Самар

27 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Самар Днепропетровской области. На небольшой городок враг направил баллистические ракеты. О раненых и погибших сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Атака на Самар 27 июня: количество раненых и погибших По сообщениям Лысака, в городе прогремели взрывы в 11:13. Через 10 минут произошла еще одна серия взрывов. Обновлено 14:15: Стало известно, что в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный в результате сегодняшней атаки. Таким образом, российский удар унес уже пять жизней. Количество раненых возросло до 23 человек. Четверо пациентов тяжелые.По состоянию на 13:15 в Самаре уже четверо погибших и 17 раненых. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – тяжелые. Остальные в состоянии средней тяжести, — сообщил Лысак. Информация будет обновляться. В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем. Таким образом, россияне уже дважды за утро атаковали Самар баллистикой. Угроза продолжается. Людей просят находиться в безопасных местах и не покидать укрытий. Читать по теме Пассажиры поезда в крови: РФ атаковала Днепр — в городе есть жертвы (ОБНОВЛЕНО) Пострадали 14 школ и детских садов, изувечена больница, получил повреждения пассажирский поезд №52 Одесса — Запорожье. Мониторинговые каналы сообщали о российском разведывательном дроне, кружившем до удара. Обе баллистические атаки были направлены в одну точку в городе. Раньше мы рассказывали, как Россия убивает украинцев кассетными боеприпасами. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Днепропетровская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter