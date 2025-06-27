Дважды ударили баллистикой в ​​одну точку: россияне нагло атакуют Самар

27 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Самар Днепропетровской области. На небольшой городок враг направил баллистические ракеты. О раненых и погибших сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атака на Самар 27 июня: количество раненых и погибших

По сообщениям Лысака, в городе прогремели взрывы в 11:13. Через 10 минут произошла еще одна серия взрывов.

Обновлено 14:15: Стало известно, что в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный в результате сегодняшней атаки. Таким образом, российский удар унес уже пять жизней. Количество раненых возросло до 23 человек. Четверо пациентов тяжелые.

По состоянию на 13:15 в Самаре уже четверо погибших и 17 раненых. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – тяжелые. Остальные в состоянии средней тяжести, — сообщил Лысак.

Информация будет обновляться.

В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем.

Таким образом, россияне уже дважды за утро атаковали Самар баллистикой.

Угроза продолжается. Людей просят находиться в безопасных местах и ​​не покидать укрытий.

Мониторинговые каналы сообщали о российском разведывательном дроне, кружившем до удара. Обе баллистические атаки были направлены в одну точку в городе.

Раньше мы рассказывали, как Россия убивает украинцев кассетными боеприпасами.

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