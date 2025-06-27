И Киев, и Краматорск: как Россия убивает украинцев кассетными боеприпасами

Россия применяет кассетные боеприпасы против украинского населения, что подчеркивает систематические попытки оккупантов убить и ранить как можно больше гражданских людей. Ведь для поражения чисто военных целей подобные боеприпасы можно не использовать.

Об этом в очередной раз отметили и в МИД Украины. В частности, обращают внимание, что россияне систематически обстреливают военных и гражданских из ракетных комплексов Смерч, Град, Ураган, Точка-У и авиационных бомб, снаряженных кассетными боеприпасами, содержащими такие элементы как 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, К-4, ШОАБ-0,5 и т.д.

Детальнее — далее в материале на vikna.tv.

Кассетные боеприпасы, применяемые Россией

По сообщению МИД, за время полномасштабной войны украинские соответствующие органы зафиксировали по меньшей мере 5974 факта применения россиянами подобного оружия массового поражения.

В частности, среди случаев особой жестокостью отличаются обстрелы:

Чернигова 17 марта 2022 года — 22 человека погибли, 31 получил ранения;

Краматорска 8 апреля 2022 года — 54 человека погибли, 135 получили ранения;

Киева 17 июня 2025 года — ракетой Х-69, после которого было обнаружено 29 предметов, похожих на кассетные боеприпасы.

Подобные атаки были также на Николаев, Харьков, Одессу, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Ахтырку, Залив, Донецкую и Луганскую области. Из-за этого гибли гражданские люди, среди которых дети, а также были уничтожены объекты жилой, медицинской, образовательной и критической инфраструктуры.

Как выглядят кассетные боеприпасы

В МИД также отметили, что подобные действия РФ грубо нарушают все нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции по защите гражданского населения во время войны, а также Римский устав. Это классифицирует подобные атаки как военное преступление.

— Российские убийцы сознательно и целенаправленно используют кассетные боеприпасы для максимизации гражданских жертв и разрушений. Это часть системной политики террора, которую Москва олицетворяет против украинского народа.

Международное сообщество также должно осознавать, что Россия учит таким преступным методам ведения войны своих сообщников — Иран и Северную Корею, — добавили там.

Военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, все компетентные органы Украины документируют и открывают уголовные производства по фактам таких зверств РФ для привлечения виновных к ответственности.

МИД призвал государств-партнеров отреагировать на преступления России и ввести новые разрушительные для российской экономики и промышленности санкции.

Украина же нуждается в более сильной защите ПВО от атак россиян. Раньше мы рассказывали тебе, способны ли имеющиеся мощности ПВО в Украине сбивать все цели, что летят на нас — читай в другом материале.

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