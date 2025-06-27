Для тебя Война в Украине

И Киев, и Краматорск: как Россия убивает украинцев кассетными боеприпасами

Виктория Мельник, журналист сайта 27 июня 2025, 11:00
касетные боеприпасы
Фото Facebook ГСЧС Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь