І Київ, і Краматорськ: як Росія вбиває українців касетними боєприпасами

Росія застосовує касетні боєприпаси проти українського населення, що підкреслює систематичні спроби окупантів вбити та поранити якомога більше саме цивільних людей. Адже для ураження суто військових цілей такі боєприпаси можна не використовувати.

Про це вкотре наголосили й в МЗС України. Зокрема, там звертають увагу, що росіяни систематично обстрілюють військових та цивільних з ракетних комплексів Смерч, Град, Ураган, Точка-У та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

Детальніше — далі у матеріалі на vikna.tv.

Касетні боєприпаси, які застосовує Росія

За повідомленням МЗС, за час повномасштабної війни українські відповідні органи зафіксували щонайменше 5 974 факти застосування росіянами подібної зброї масового ураження.

Зокрема, серед інших випадків особливою жорстокістю вирізняються обстріли:

Чернігова 17 березня 2022 — 22 людини загинули, 31 отримала поранення;

Краматорська 8 квітня 2022 — 54 людини загинули, 135 отримали поранення;

Києва 17 червня 2025 року — ракетою Х-69, після якого було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси.

Подібні атаки були також на Миколаїв, Харків, Одесу, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирку, Затоку, у Донецькій та Луганській областях. Через це гинули цивільні люди, черед яких діти, а також були знищені об’єкти житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури.

Який вигляд мають касетні боєприпаси

У МЗС також наголосили, що такі дії РФ грубо порушують всі норми міжнародного гуманітарного права, Женевські конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни, а також Римського статуту. Це класифікує подібні атаки як воєнний злочин.

— Російські вбивці свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань. Це частина системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу.

Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників — Іран та Північну Корею, — додали там.

Воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності, наразі всі компетентні органи України документують та відкривають кримінальні провадження за фактами таких звірств РФ задля притягнення винних до відповідальності.

МЗС закликало держав-партнерів відреагувати на злочини Росії та ввести нові руйнівні для російської економіки і промисловості санкції.

Україна ж потребує сильнішого захисту ППО від атак росіян. Раніше ми розповідали тобі, чи здатні наявні потужності ППО в Україні збивати всі цілі, які на нас летять — читай в іншому матеріалі.

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