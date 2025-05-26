Война в Украине

По 300 дронов за ночь — способна ли ПВО сбить все, что летит по Украине

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 мая 2025, 18:30
Украинская ПВО
Фото ГСЧС/Facebook
новости Украины
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