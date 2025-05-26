По 300 дронов за ночь — способна ли ПВО сбить все, что летит по Украине

Последние российские ракетные и дроновые удары показали, что наша ПВО не может сбить все вражеские воздушные цели. Иностранных установок, мобильно-огневых групп и собственных разработок уже не хватает, чтобы отбиваться от каждого российского дрона и баллистической ракеты.

Издание The Economist в своем материале написало: “Россия поливает Украину адским дождем”. Почему так происходит, и есть ли какой-нибудь спасительный зонтик?

Почему ПВО не может сбить все дроны

Еще год назад 30 БпЛА за ночь в украинском небе считались нормой. Сейчас Воздушные силы сбивают в десять раз больше. Вчерашний удар враг провел благодаря 266 дронам и почти 50 ракетам. Каждую ночь россияне ставят на наших жизнях рекорды.

Учитывая, что россияне постоянно покупают ракеты у КНДР и увеличивают производство дронов, бессонных ночей может стать больше. В это же время украинские запасы в Patriot сокращаются. Россияне используют машинное обучение дронов, чтобы наносить удары по разным целям.

Сейчас, пишут The Economist, россияне создают проблемы украинской ПВО именно из-за количества воздушных целей. В разведке располагают данными, что россияне хотят увеличить производство до 500 дронов в день.

В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников Shahed в месяц, такое же количество теперь выпускается менее чем за три дня.

Пока одной рукой Россия здоровается с иностранными лидерами и якобы проявляет готовность к переговорам, другой собирает новые беспилотники для ударов по городам Украины.

Также в материале журналистов говорилось, что российские Шахеды якобы управляются благодаря ИИ, используют украинскую сеть и SIM-карты, а видео передают онлайн через Telegram в режиме реального времени. Но связист и специалист РЭБ Сергей с позывным Флэш опроверг это.

Работа мобильных групп ПВО с пулеметами теряет эффективность, ведь россияне маневрируют между ними: сперва летят очень низко, потом слишком высоко.

Высокопоставленный чиновник говорит, что ПВО Киева по-прежнему сбивает около 95% беспилотников, которые запускает Россия. Но 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.

Самая тяжелая ситуация с баллистикой. Украина имеет около восьми батарей Patriot, но для эффективной защиты требует еще минимум 10 таких. Более того, Украина о них не просит, а предлагает купить. Но пока этого не произошло. Монополистом системы ПВО являются США.

Даже при условии, что Украина будет покупать все ракеты Patriot, которые производятся в США в моменте, темп российского производства — выше. На перехват одной вражеской баллистической ракеты уходит примерно две американские PAC-3.

Враг может иметь запас в 500 баллистических ракет. Украина стольких перехватчиков не имеет. Производить такие ракеты в Украине по лицензии США — маловероятный сценарий. Так что Воздушным силам придется искать варианты защиты украинского неба.

Раньше мы рассказывали, почему Patriot не может прикрыть всю Украину.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.