Двічі вдарили балістикою в одну точку: росіяни зухвало атакують Самар

27 червня російські окупанти вкотре атакували Самар Дніпропетровської області. На невеличке містечко ворог скерував балістичні ракети. Про поранених та загиблих повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Самар 27 червня: кількість поранених і загиблих

За повідомленнями Лисака, у місті пролунали вибухи об 11:13. За 10 хвилин відбулася ще одна серія вибухів.

Станом на 12:30 у Самарі вже троє загиблих і 14 поранених. Інформація буде оновлюватися.

У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо.

Таким чином росіяни вже двічі за ранок атакували Самар балістикою.

Загроза триває. Людей просять перебувати у безпечних місцях та не покидати укриттів.

Моніторингові канали повідомляли про російський розвідувальний дрон, що кружляв до удару. Обидві балістичні атаки були спрямовані в одну точку в місті.

Інформація доповнюється…

Раніше ми розповідали, як Росія убиває українців касетними боєприпасами.

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