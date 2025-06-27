Для тебе Війна в Україні

Двічі вдарили балістикою в одну точку: росіяни зухвало атакують Самар

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Червня 2025, 12:35
Атака на Самар 27 червня

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