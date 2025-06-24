Для тебя Война в Украине

Пассажиры поезда в крови: РФ атаковала Днепр — в городе есть жертвы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 июня 2025, 12:24
днепр

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