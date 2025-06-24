24 июня около 11:15 Россия атаковала Днепр. Предварительно удары производились баллистикой. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Последние новости Днепра: детали обстрела 24 июня

Обновлено (13:50): количество жертв возросло до семи человек. Пострадали около 70 человек, в том числе десять детей. Пять раненых в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, сообщили в ОВА.

Обновлено (13:00): стало известно об одном погибшем и более 20 пострадавших, написал Сергей Лысак. Среди них двое детей: 13-летняя девочка и юноша 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия и еще одно админздание. Изувечен пассажирский поезд, люди внутри получили травмы.

Мэр Борис Филатов уточнил, что после очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 19 школ, 10 детских садов, заведение профтехобразования и музыкальная школа.

Также пострадали три внешкольных учреждения, управление соцзащиты и восемь медицинских учреждений: больница, амбулатория, стоматологическая поликлиника.

Также подтверждено поражение поезда №52 Одесса — Запорожье. В Укрзалізниці заявили, что на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

— Укрзалізниця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Перевозчик сообщил, что в поезде обошлось без жертв среди пассажиров и работников. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

Для доставки пассажиров в Запорожье предназначен дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

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Пассажиры поезда в крови: РФ атаковала Днепр — в городе есть жертвы / 15 Фотографий

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Фото: Сергей Лысак, Суспільне

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