Когда-то многотысячный город, а ныне почти — безлюдный. Постоянными ударами оптоволокна и КАБ Константиновку россияне превращают в сплошные руины. В лоб враг не атакует, но пытается окружить город. Сюда уже очень непросто заехать.

Дороги контролируют вражеские дроны на оптоволокне, долетают и обычные FPV. Так что бойцы, которые держат подступы к городу, собирают на РЭБ-системы и просят вас присоединиться. Больше подробностей — в нашем материале.

Константиновка сейчас: россияне дронами добивают церковь и улицы вокруг

Защитники Константиновки открыли сбор на РЭБ. Присоединиться к нему можно по этому номеру карты 4441 1111 2552 0951 или по этой ссылке. Осталось совсем чуть-чуть!

Обезлюденная, разбитая и сожженная. Многотысячная Константиновка будто замерла. Российские дроны летают роями. Враг добивает местную церковь и все окрестные постройки.

Обезлюденная и истерзанная: как держится Константиновка под сокрушительными ударами россиян — репортаж / 5 Фотографий

Фото: 93 ОМБр, 24 ОМБр

Нити оптоволокна постепенно запутывают город. Сейчас из 60 тысяч человек здесь осталось около 7 тысяч. Да и те лишний раз стараются не выходить из дома. Передвигаться по городу можно только перебежками.

Константиновку защищают и бойцы 49-го отдельного штурмового батальона Карпатская Сечь. Фронт отсюда уже в считанные километры. Как только россияне слышат технику — сразу выпускают свои дроны и снаряды. Из-за угрозы ударов мы быстро меняем локацию.

На бешеной скорости мы покидаем опасные кварталы. Проезжаем сожженные автомобили, админздания, предприятия, и мчимся на другой край города.

Константиновку россияне превращают в тот же Бахмут, Покровск, Авдеевку. В это здание попала ракета, фактически подъезда полностью нет.

Константиновку россияне равняют с землей КАБами и артиллерией. Это привычная тактика, куда бы они ни ступали. Сам город враг пытается оцепить.

Обезлюденная и истерзанная: как держится Константиновка под сокрушительными ударами россиян — репортаж / 8 Фотографий

Фото: 93 ОМБр, 24 ОМБр

Они просто ищут лазейку. Знают, что здесь упрутся в центр Константиновки и будут обходить. Ищут по смежникам, они не дураки, — говорит боец ​​с позывным Бандера.

И добавляет, что наши военные больше года держат соседний Торецк только потому, что стоят хорошие бригады. Чтобы не застрять в уличных боях, россияне разрушают логистику. От Константиновки сейчас впечатления жуткие. Здесь вроде бы тихо, но повсюду могут караулить российские дроны.

Сколько еще продержится Константиновка — сказать никто не может. Покровск держится больше года, но жизнь там замерла. Россияне превратили его в руины. Заехать туда почти нереально. Такой же сценарий враг пытается повторить и с Константиновкой.

Раньше мы рассказывали, как россияне под Лиманом идут в штурмы в открытом поле.

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