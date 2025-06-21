Для тебя Война в Украине

Обезлюденная и истерзанная: как держится Константиновка под сокрушительными ударами россиян — репортаж

Анастасия Грубрина, журналист сайта Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 21 июня 2025, 18:30
Константиновка новости

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