Померли у себе вдома: удар Росії по Одесі, є жертви

Чергова ніч минула без сну. Цього разу пролунали вибухи в Одесі. Ворог атакував місто ударними БпЛА. Найбільше влучання — у 21-поверхівку, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Що відомо наразі про наслідки удару та загалом про обстріл Одеси — розповідаємо далі.

Обстріл Одеси: що відомо

ДСНС України повідомляє, що сьогодні в ніч на 28 червня російські окупанти вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Внаслідок цього загорілися 7, 8 та 9 поверхи. Через пожежу і руйнування люди опинились у пастці заблоковані у власних квартирах.

Станом на ранок 28 червня відомо про двох загиблих та 14 поранених, з яких троє — у важкому стані. Серед тих, хто дістав ушкодження, є діти.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у шпиталі перебувають двоє дітей: 7-річний хлопчик у стані середнього ступеня важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.

Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному, —пише Олег Кіпер.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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