Чергова ніч минула без сну. Цього разу пролунали вибухи в Одесі. Ворог атакував місто ударними БпЛА. Найбільше влучання — у 21-поверхівку, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Що відомо наразі про наслідки удару та загалом про обстріл Одеси — розповідаємо далі. Обстріл Одеси: що відомо ДСНС України повідомляє, що сьогодні в ніч на 28 червня російські окупанти вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.Внаслідок цього загорілися 7, 8 та 9 поверхи. Через пожежу і руйнування люди опинились у пастці заблоковані у власних квартирах. Станом на ранок 28 червня відомо про двох загиблих та 14 поранених, з яких троє — у важкому стані. Серед тих, хто дістав ушкодження, є діти. Читати на тему По 300 дронів за ніч — чи здатна ППО збити все, що летить по Україні Що відомо про запаси ракет у росіян та України? Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у шпиталі перебувають двоє дітей: 7-річний хлопчик у стані середнього ступеня важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному, —пише Олег Кіпер. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Обстріл Одеси сьогодні: фото Померли у себе вдома: удар Росії по Одесі, є жертви / 5 Фотографій Вибухи в Одесі: відео Учора росіяни також атакували балістикою Самар. Читай, що відомо про наслідки, руйнування та жертв. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Одеса Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter