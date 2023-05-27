Підготуй морально. Перший відпочинок без батьків — про що варто поговорити з дитиною перед поїздкою у табір

Літо — неймовірний час канікул, відпочинку та знайомств. Для дітей це й справді чарівна пора, адже можна знайти багато нових друзів та отримати цікавий досвід. Наприклад, у літніх таборах!

Як підготувати дитину до табору, про що розповісти та чому навчити, редакція Вікна-новини розпитала в дитячої психологині Карини Іщенко.

За її словами, тут важливо не акцентувати на поганому, а більше говорити про хороший та позитивний досвід.

У матеріалі ми детально розберемо:

з якого віку можна відпускати дитину у табір;

про що розказати дитині, яка вперше їде на відпочинок сама;

як підготувати до розлуки з батьками та до можливих сварок у колективі дітей;

як захищати себе у тимчасовому середовищі.

З якого віку можна відпускати дитину у табір

Дитяча психологиня Карина Іщенко пояснює, що тут не варто орієнтуватися лише на вік дитини. Краще звернути увагу на її готовність до соціалізації без допомоги батьків.

— Є діти, які уже у віці шести років готові їхати у літній табір, а комусь й у десять років — ще зарано. Тому якщо батьки планують відправити сина чи доньку в дитячий табір, треба звернути увагу на кілька критеріїв:

Чи була дитина тривалий час далеко від батьків і як минув цей досвід? Який у дитини рівень тривожності? Чи важко дитина переживає зміни навколо себе?

Якщо дитина товариська, може подбати про себе, доглянути себе та власний простір — застелити ліжко, почистити зуби, сходити в душ, — тоді таких дітей можна спокійно відпускати на відпочинок у табір.

А ось якщо твоя дитина сором’язлива, не надто охоче заводить розмови з іншими дітьми — краще почекати. Можливо, краще віддати у дитячий табір уже після восьми років, — зауважує дитяча психологиня.

Дитина вперше їде в табір: про що поговорити

Насамперед до поїздки та відпочинку в літньому таборі варто підготуватися морально. Відповідна розмова лягає на плечі батьків чи опікунів.

— Найкраще таку розмову почати за місяць або три тижні до поїздки. Це потрібно для того, щоб дитина налаштувалася на самостійний відпочинок, — пояснює Карина Іщенко.

Для початку поясни, що дитина робитиме в таборі: гратиметься з іншими дітьми, зможе знайти нових друзів та весело проводити з ними час, отримає можливість проявити себе та власні таланти під час конкурсів чи змагань.

Також розкажи про переваги таких поїздок: робота в команді, самостійність, напрацювання навичок комунікації.

Психологиня радить батькам детально вивчити інформацію про табір, у який планують відправляти дітей на відпочинок.

— Тут важливо звернути увагу на список речей, які рекомендують давати з собою, скільки дітей буде спати в кімнаті. А під час війни окрема вимога — наявність укриттів, аби дитина відчувала себе в безпеці.

Принагідно також можна поспілкуватися з вожатими та уточнити в них усі деталі, — підкреслює психологиня.

Найкраще не лише говорити з дитиною перед поїздкою, а й разом зібрати валізу.

Поклади із собою улюблені речі дитини. Так твої син чи донька відчуватимуть позитивний настрій перед подорожжю.

— Краще, аби дитина мала змогу самостійно обрати речі, які хоче брати в табір, — наголошує Карина Іщенко.

Також варто обговорити правила, з якими дитина повинна буде жити протягом часу перебування у таборі. Наприклад, лягати спати та прокидатися о тій годині, яка встановлена за графіком; не пропускати приймання їжі; не відходити від своєї групи, а за допомогою звертатися до вожатих.

А для додаткової мотивації можна розповісти й про власний досвід таких поїздок, якщо вони були, радить Карина Іщенко. Головне — не акцентувати на поганому, а лише ознайомити з можливими ситуаціями.

Розлука з батьками

Звісно, розлука із батьками для дитини є стресом. Саме тому важливо стежити за поведінкою дитини та оцінити, наскільки вона готова до тимчасового перебування без мами й тата.

Якщо дитина готова, то варто обговорити, скільки разів на день вона може телефонувати батькам та родичам.

— Якщо у таборі є обмеження з використання телефонів, батьки мають також проговорити це з дитиною. Можливо, варто залучити психолога, аби краще зрозуміти, як налагодити відмову від ґаджета.

Як варіант, можна дати в дорогу такий телефон, який не привертатиме уваги і який не так шкода загубити, — наголошує дитяча психологиня.

Також існують й батьківські вихідні, якщо табірна поїздка триває від двох тижнів.

Тож пережити розлуку буде легше, якщо батьки зможуть відвідати дітей під час відпочинку, але лише якщо це передбачено правилами закладу.

Щоб перебування дитини було комфортним, також можна виходити на відеозв’язок у вільний від занять та атракцій час.

Чому виникають сварки між дітьми і як захистити себе

У дитячому колективі часто виникають непорозуміння. Залежно від віку та темпераменту, такі ситуації нерідко перетворюються у сварки.

Під час перебування дітей у таборі відповідальність за все, що там відбувається, лягає на вожатих та тих, хто керує закладом. Однак дитина також має вміти керувати ситуацією, захищати себе та поводитись у новому колективі.

Дитяча психологиня Карина Іщенко зазначає: батьки мають пояснити своїй дитині, куди та до кого прийти, якщо її ображають або якщо її щось турбує.

Відповідальність батьків — розповісти, до кого можна звернутися у разі проблеми, ознайомити з роботою вожатих та в чому вони можуть допомогти.

Можна говорити, що наступні два — три тижні саме вожаті будуть захищати дитину, опікати та оберігати її.

Перший самостійний відпочинок у таборі — важливий крок для соціалізації дитини. Як обрати дитячий літній табір, які речі скласти з собою та чи потрібно давати ліки, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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