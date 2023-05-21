Дитина вперше їде у табір? Як його обрати, які речі дати з собою та чи потрібно класти ліки

Літній табір — це чудовий час, коли малеча може відпочити від школи, проводити час на свіжому повітрі та знайомитися з новими друзями. Але щоб цей час пройшов максимально комфортно і з користю, батькам варто грамотно підготувати свою дитину та її речі до перебування у таборі.

Які речі обов’язково взяти з собою, як обрати літній табір та чи готова твоя дитина до самостійного відпочинку — відповіді на ці запитання зможеш знайти у матеріалі.

Чи готова дитина їхати у табір

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області вважають, що дітей можна відправляти у літній табір, починаючи з восьми років. У цьому віці малеча зазвичай уже самостійна та може обходитися без допомоги батьків.

Але все одно не забувай, що кожна дитина розвивається індивідуально, і вісім років — це лише середній вік, оскільки в одних цей період настає раніше, а в інших пізніше.

Якщо малеча їде до табору вперше, краще віддати перевагу таборам із короткими змінами по 10–14 днів.

Чудово, якщо табір буде недалеко від дому, щоб батьки могли навідувати дитину раз або двічі на тиждень у спеціально відведені дні.

Як обрати дитячий табір

Вибираючи літній табір для своєї дитини, батьки мають звернути увагу на декілька важливих аспектів:

Тип табору

З’ясуй, чи це табір загального типу, де діти проводять час, граючи в різні ігри та з вільнішим розпорядком дня, направленим на відпочинок. Чи спеціалізований, наприклад мовний, спортивний, музичний, танцювальний тощо. Обирай тип, що найкраще відповідає інтересам малечі.

Програма табору

Дізнайся, як виглядатиме день твоєї дитини в таборі: чи є у розкладі час для відпочинку, різноманітні заняття та активності тощо.

Місцеперебування

Перед покупкою путівки не зайвим буде дізнатися про місцевість: подивитися на місце розташування, інфраструктуру та умови розміщення. Це особливо важливо, якщо ти самостійно обираєш літній табір, орієнтуючись на відгуки в мережі.

Крім того, рекомендується скласти невелику “шпаргалку”, де буде вказано точну адресу табору та його телефон, а також номер телефону вожатого й інші важливі моменти.

Також знання особливостей місцевості та погодних умов допоможе у виборі речей з собою.

Харчування

Дізнайся про те, як харчуватиметься дитина у таборі, яке там меню. Також, якщо малеча має харчову алергію чи особливі дієтичні потреби, краще попередньо уточнити, чи можуть у таборі це врахувати.

Крім того, батькам не потрібно давати дитині у літній табір їжу, оскільки ризик отруєння значно зростає.

Які речі взяти з собою у табір

Як зазначають на сайті Doc.ua, передусім склади список необхідних речей, які дитина візьме з собою до літнього табору. Після того як упакуєш їх у валізу, віддай листок із переліком речей дитині. Він допоможе малечі зібрати речі під час від’їзду з табору.

Щодо сумки, краще обрати валізу на коліщатках, оскільки дитині буде простіше з нею пересуватися. Крім того, не варто щільно набивати її речами, оскільки, пакуючи речі з табору, дитина навряд чи зможе скласти все так само акуратно і все вмістити.

Також до валізи краще прикріпити бирку з інформацією про дитину: ПІБ, контактний телефон та домашню адресу.

Список необхідних речей у літньому таборі

Одяг:

Футболки. Шорти. Легкі штани або джинси. Купальник чи плавки. Сукні та спідниці. Піжама. Шкарпетки та спідня білизна (на кожен день плюс запас). Взуття: кросівки, босоніжки або сандалі, шльопанці чи в’єтнамки, капці. Куртка та тепла кофта на випадок дощу чи похолодання. Капелюх або кепка для захисту від сонця. Сонцезахисні окуляри.

Пам’ятай, що дорогі речі не потрібно давати з собою у табір, оскільки існує висока ймовірність, що малеча їх загубить, порве чи забруднить.

Засоби гігієни:

Зубна щітка та паста. Шампунь, гель для душу. Мило. Рушники для душу та для пляжу. Гребінець або щітка для волосся. Туалетний папір. Засоби особистої гігієни. Засоби від комах. Засоби захисту від сонця, краще у вигляді спрею. Манікюрний набір.

Документи

Також важливо виділити окреме місце для документів і обов’язково пояснити дитині, де вони лежать і для чого потрібні.

Серед них:

паспорт або копія свідоцтва про народження;

медична довідка в табір форми №079/о;

довідка про щеплення;

довідка про епідеміологічне оточення (отримати не раніше ніж за три дні до від’їзду);

путівка в табір.

Чи потрібно давати дитині ліки у табір

Також важливо наголосити, що лікарських засобів дитині давати до табору не потрібно. Якщо дитина потребує особливих медикаментів, про це необхідно попередити організаторів.

Крім того, якщо дитині потрібно приймати протягом зміни ліки на регулярній основі, їх необхідно передати лікарю, що проводить огляд під час від’їзду.

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