Не лякай буквами й прописами! Підготовка до школи: гайд для турботливих батьків

Один із найбільш бентежних етапів для батьків та дітей — підготовка до школи та, власне, сам процес навчання у закладі освіти для дітей. Перед першим класом у батьків, здається, голова стає “квадратною” від кількості запитань, турбот та списків всього необхідного до школи.

Як навчити читати та чи потрібно це робити перед школою, що купувати у перший клас, а також як психологічно підготувати дитину та себе до школи — це лише частина з усього, про що треба подумати уже у серпні.

Вікна-новини вирішили знайти відповіді на найпоширеніші запитання щодо підготовки до школи, та зібрати їх в одному місці для твоєї зручності. Ексклюзивні коментарі також дали педагогиня початкових класів Анастасія Титаренко та дитяча психологиня Карина Іщенко.

У матеріалі ти дізнаєшся:

що має знати дитина перед 1 класом?

як навчити дитину читати, писати та рахувати?

як зрозуміти, що дитина не готова до школи?

як підготувати дитину до школи?

Що має знати дитина перед 1 класом

Багато батьків під час підготовки до школи намагаються якнайшвидше навчити свою дитину основам читання, лічби та письма. З одного боку — такі навички дійсно можна розвивати ще до початку школи, аби дитина не відчувала себе гірше на фоні інших.

Частина педагогів та дитячих психологів наполягає на тому, щоб батьки не позбавляли своїх малюків дитинства.

Однак інші кажуть: зараз діти дійсно повинні іти до школи вже знаючи основи кількох предметів.

Педагогиня початкових класів Анастасія Титаренко ексклюзивно для vikna.tv відповіла: на жаль, зараз дитина має йти до школи вже вміючи читати, рахувати в межах десяти, писати слова друкованими літерами під диктовку тощо.

— В сучасних реаліях підготовка дитини до школи є просто необхідністю. Щодо того, хто навчатиме дитину, це справа батьків. Можна звернутися до репетитора, можна це робити самотужки. Але головне — робити це правильно!

Я мала на практиці дуже багато прикладів, коли батьки навчили дитину читати неправильно і доводилося перевчати учня, а це набагато важче вже для дитини, — розповідає експертка.

Також перед першим класом дитина повинна:

назвати своє прізвище, імʼя та по батькові;

назвати імена батьків;

знати місто/країну, в якій вона живе;

вміти називати протилежні слова (холодне — гаряче тощо);

вміти узагальнювати слова (зима/весна/осінь/літо — це пори року);

знати пори року та дні тижня;

орієнтуватися в просторі (ліворуч/праворуч/вгору/вниз);

визначати перший звук в словах;

знати літери та читати по складах;

рахувати в межах десяти;

порівнювати кількість предметів, знати знаки більше/менше/дорівнює.

Коли починати готувати дитину до школи в домашніх умовах

Варто розуміти, що підготовка до школи є дуже індивідуальним процесом і якщо для однієї дитини гра з числами та буквами буде цікавою протягом години, то для іншої — й десяти хвилин буде забагато.

Тож орієнтуватися варто не на вік, а на розуміння дитини та її фізіологічну змогу писати, розуміти прочитане та складати числа.

Анастасія Титаренко каже, що пізнавання світу у дитини починається одразу після народження, тому процес навчання починається задовго до школи.

— Щодо читання, можна розпочинати знайомство з літерами вже у віці чотирьох років, — каже педагогиня.

Здебільшого освітні платформи також радять починати розвивати та готувати дитину до школи з віку трьох-чотирьох років. У цей період, в ігровій формі, можна вчити лічбу, розглядати картинки під супровід читання від мами чи тата.

Також процес підготовки можна почати з вивчення фігур, назв фруктів та овочів, тварин, рослин і предметів навколо. Головне: не сварити за неправильну відповідь, а хвалити за найменші успіхи. Для кращого результату використовуй картинки з малюнками.

Після досягнення пʼятирічного віку поступово збільшуй час занять, але щоб вони не тривали понад 40 хв. Подбай про організацію спеціального для навчання місця та дисципліну дитини, розпорядок дня.

У цей період вже можна вчити дитину читати, писати та рахувати.

Як готувати дитину до 1 класу

— Навчання дитини писанню, читанню та рахунку — це доволі складний процес, який розпочинається ще за довго до школи. Краще, щоб за це був відповідальний педагог, який допоможе дитині опанувати ці навички без помилок.

Батьки також можуть своїми силами готувати дитину до школи, проте потрібно знати технологію та методику навчання дитини, щоб не нашкодити їй.

Я завжди кажу батькам таку фразу: “якщо дитина відмінно читає, рахує, але психологічно до школи не готова — варто зачекати”, — пояснила педагогиня Анастасія Титаренко.

Медіа Освіторія раніше випустило чеклист для батьків, які віддають свою дитину у перший клас.

Там наголосили: головне перед початком школи дбати не про знання дитини, а про її соціально-побутові навички.

Зокрема, підготовку варто почати з формування позитивного настрою щодо початку нового етапу для дитини.

Не треба казати, що школа — не місце для ігор, й лякати, що за невиконання завдань чи бешкетну поведінку дитину будуть сварити. Школа має бути місцем розвитку та прийняття, а не покаранням для дитини.

Також завчасно готуй дитину до шкільного розпорядку дня й дотримуйтеся його вдома. Дитяча психологиня Карина Іщенко в коментарі Вікнам пояснила: для цього з дитиною треба проводити короткі заняття, де дорослий виконує завдання, а дитина — повторює.

— Це може бути малювання, збірка пазлів, прості завдання, які розвивають памʼять і концентрацію уваги.

Батькам я рекомендую перед тим, як віддавати дитину в школу, пройти первичну діагностику готовності дитини, яку роблять психологи, — додала експертка.

Як навчити дитину рахувати

Педагогиня молодших класів Анастасія Титаренко дала батькам кілька порад, як навчити дітей азам читання, письма та лічби. Зокрема, щоб навчити дитину рахувати, варто:

звертати увагу дитини, коли робите спільні закупи в магазині та ставити питання: “скільки бананів/яблук ми купили?” тощо;

вчити рахувати від 1 до 10 в прямому та зворотньому порядках;

не вчити дитину рахувати на пальцях, краще використовувати олівці, рахівні палички тощо.

Платформа Розвиток дитини дала кілька порад для батьків та пояснила, що перші навички лічби у дитини починають зʼявлятися ще до моменту свідомого навчання.

У віці від трьох років малеча починає задумуватися, скільки іграшок в неї є, чи сама мама стоїть, чи біля неї є ще люди — і скільки їх.

Тож для гармонійного навчання батькам радять починати знайомство з мовою цифр раніше за підготовку до школи. Наприклад, вголос проговорюй номер автобуса чи вашої квартири, рахуйте дерева поблизу дому чи тваринок, що мешкають поруч, сходинки, кількість ложок їжі тощо.

Щоб познайомити дитину з парними і непарними числами, разом складайте іграшки чи кубики у два рядочки. Пропонуйте розділити на два рядки сім предметів. Поклади на стіл деяку кількість кубиків і запропонуй доставити або забрати ще кілька, щоб вийшла інша кількість. Регулярно проси дитину подати тобі деяку кількість чогось: чотири ложки, один рушник, три яблука тощо. Щоб навчити дитину цифр, краще користуватися лаконічними картками для лічби. Щоб у дитини зʼявилися логічні співвідношення, разом сортуйте предмети за кількістю під цифрами. Ще одна, цікавіша гра: купи конструктор та пропонуй дитині побудувати місто з будинками, які матимуть різну кількість поверхів. Після опанування лічби до десяти, розкажи, як рахувати навпаки і які сусіди кожної цифри. Щоб навчити дитину десятків, можна скористатися методом Марії Монтессорі: нанизуй на нитку десять намистин і дай дитині одну намистину: так вона наочно побачить різницю та з чого складається десяток. Потім поясни, що для утворення десятків треба дві цифри, які означають десятки (перша) і одиниці (друга).

Як навчити дитину читати перед 1 класом

Авторка програми Навчаю(сь) читати Інна Большакова для програми Нова Українська школа (НУШ) розповіла: якщо дитина готова до навчання, проявляє інтерес до книг, букв і читання загалом — сміливо можна купувати буквар.

Тоді починається так званий період до читання, коли дитина починає усвідомлювати, що знаки на сторінках книг є історією, яку розуміють дорослі, а картинки можуть описувати значення написаного.

— У період “до читання” дитина може відчути єднання з важливим для неї дорослим у процесі читання разом. Цей етап важливий і тому, що цифрове покоління дітей війни, яке піде до школи цього року, на жаль, недоотримало спілкування з книжкою до того, як безпосередньо почне вчитися читати, — наголосила Інна Большакова.

Надалі навчання читання відбувається так:

дитину варто познайомити зі звуками, вимовляючи їх та разом шукаючи у тих чи інших словах;

тоді покажи, як виглядає буква, який звук ви щойно вивчили.

До речі: спочатку дітей варто вчити букв та звуків за абеткою, де букви розташовують в алфавітному порядку та поряд з ілюстраціями. А ось в букварі букви вивчаються так, щоб через кілька сторінок дитина вже могла складати слова із використанням цих букв.

коли ви вивчатимете букви, вимовляй їх правильно: не буква КА (бо це звук), а буква К;

комбінуй вивчення голосних та приголосних.

Також запамʼятай кілька важливих правил.

Якщо навчання йде не в задоволення, форми букви можна разом викладати з різних предметів, які є під руками. Або ж ліпити їх з тіста, пластиліну. Всі букви мають бути одного кольору, аби у сприйнятті дитини не формувалося образу, що привʼязаний до букви. Вивчайте віршики на певну букву для кращого запамʼятовування. Коли дитина переходить до вивчення складів, краще одразу називати суцільний склад, а не окремі букви. Краще з обережністю ставитися до книжок, де дітей вчать читати по складах. Адже так дитина не навчиться бачити суцільний образ слів, а лише — технічно зможе вимовляти склади без розуміння їхнього значення.

— Коли дитина читає розірвані на склади слова, вона звикає сама не ділити під час читання слова на склади. Це те саме, що постійно їсти терту морквинку, а потім перейти на тверду цілу морквину, тобто треба знову вчитися її гризти, — пояснила Інна Большакова.

Анастасія Титаренко також дала кілька порад, як навчити дитину читати.

Грай з дитиною в гру на визначення першого звуку в словах (бегемот — б, школа — ш), потім можна ускладнювати завдання і вчитися визначати останній звук в словах. Вчи дитину звукам, а не літерам (не ЕМ, а М). Розпочинай вивчення літер не за алфавітом, а так, як пропонують більшість букварів (спочатку голосні, потім приголосні). Вчи дитину одразу зʼєднувати у склади вивчені літери. Проси дитину на прогулянці прочитати літери на машинах, слова на рекламних щитах.

— Найголовніше — регулярність! Виділяй 15 хвилин щодня і тоді зовсім незабаром ти побачиш результат своїх зусиль, — наголошує експертка.

Як навчити дитину писати

Як і з іншими заняттями, навчання письма має бути приємною грою для дитини, а не примусовим завданням.

Також перед навчання треба подбати про моторику рук: без цього вміння письмо даватиметься важко.

Як зрозуміти, що дитина готова писати? Експерти радять запропонувати дитині намалювати малюнок з використанням різних ліній: будинок, сонце, ліс, дорогу, хмаринку. Якщо дитина виконує всі ці завдання без обертання аркуша, а лише змінюючи напрям лінії рукою — тоді її рука готова до навчання письма.

Допомогти розвинути моторику рук допоможуть відривання та скручування шматочків паперу, малювання, клеєння та вирізання. Щоб налагодити роботу рук спільно з очима, можна кидати мʼяча, аби дитина ловила його та відбивала.

Вивчіть форму літер: пишіть їх пальчиком на піску чи папері, на поверхні з крупами, випікайте літери з тіста тощо. Читайте разом вірші з буквою, яку треба вивчити. Шукайте однакові літери у рядочку з усіма й вчіться відрізняти подібні: В та Б, Г та П тощо. Разом пишіть ті чи інші літери й обовʼязково хвали дитину за її старання, а не результати.

Анастасія Титаренко також звертає увагу, що не варто вчити дитину писати рукописними літерами під час підготовки до школи.

— Розвивай дрібну моторику дитини — це малювання фарбами, ліпка з пластиліну, вирізання ножицями під наглядом. Поступово можна вчити дитину писати цифри, креслити геометричні фігури, повторювати послідовність.

А ще: до школи дитині варто писати олівцем, а не ручкою, — наголошує педагогиня молодших класів.

Як зрозуміти, що дитина не готова до школи

Педагогиня Анастасія Титаренко навела маркери, що свідчать про неготовність дитини йти до школи:

дитина має труднощі з обслуговуванням себе (одягнутися/взутися/дістати та прибрати свої речі тощо);

боїться висловлювати свою думку дорослим та одноліткам;

має труднощі в комунікації з однолітками;

не може спокійно виконувати одне завдання протягом 15 хвилин.

Лише якщо дитина готова психологічно до школи, ми дивимося на її інтелектуальні навички, — додала педагогиня.

Дитяча психологиня Карина Іщенко також розповіла, що може вказати на неготовність дитини до школи.

— Якщо ти бачиш, що дитина надто посидюча, їй дуже важко знайти друзів, в дитячому садочку були часті конфлікти з іншими дітьми, не дослухається до старших, часто влаштовує істерики — це свідчить про неготовність дитини до школи.

Так само зверни увагу на її здатність концентрувати увагу, зацікавленість в навчанні тощо, — підсумувала психологиня.

Як психологічно підготувати дитину до школи

Карина Іщенко пояснила: якщо врахувати, що до початку школи залишився всього місяць, то підготовка має бути більш інтенсивною. Експертка наголошує, що все ж важливо звернутися й до дитячого психолога, щоб пройти первинну діагностику готовності дитини.

— По-перше, треба зосередитися на найважливішому, адже батьки мають створити позитивний образ про школу. Якщо є дітки, що старші на рік і ходять у школу, дитина може поспілкуватися з ними.

До того ж у нас є багато навчальних мультфільмів, які можуть зацікавити дитину та розповісти про цінність навчання, розваги та вчителів, які можуть ставати друзями.

Дорослі мають створити у дитини бажання піти до школи, — зауважує психологиня.

Щоб сформувати позитивне враження про школу, важливо разом обирати та купувати шкільне приладдя, рюкзак, одяг. Психологиня також пропонує завчасно відвідати школу, показати майбутні класи та ігрові майданчики — це допоможе дитині почуватися більш комфортно у новому середовищі.

Ще одна важлива частина, на яку мають звертати увагу батьки — емоційна стійкість. У школі діють чіткі правила, і для дитини це зміна звичного ладу життя.

Для цього дитяча психологиня радить батькам розмовляти з дітьми, використовувати мультфільми, казки, спектаклі тощо.

Та найголовніше для батьків — зберігати спокій перед майбутніми подіями. Бо чим більше нервують батьки, тим гірше почувається дитина, зазначає Карина Іщенко.

Фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 Андрій Олійник дав ще кілька порад, як готувати дитину до першого класу.

Розкажи, хто такий (-а) вчитель (-ка), як варто вітатися з дорослими. Пропрацюйте з дитиною ситуації знайомств з іншими дітьми, перший день у школі тощо. Поясни, що у школі існують правила, яких варто дотримуватися: це про тривалість уроків, правила поваги до однокласників та вчителів. Переконайся, що дитина володіє базовими побутовими навичками: вміє зашнуровувати взуття, переодягатися, застібати ґудзики тощо, а також може самостійно впоратися в туалеті. Пропрацюйте поведінку дитину у випадку повітряної тривоги: що брати із собою, кого слухатися, до кого звертатися за допомогою, вивчіть номери телефонів батьків та адресу вашого проживання. Підготуй дитину і себе до сепарації: найбільший страх першокласників полягає в тому, що поруч не буде батьків.

Якщо ж ти бачиш, що дитина дійсно готова до систематичного навчання, можеш допомогти їй з читанням, письмом та лічбою.

Головне, памʼятай: не тисни на дитину та планомірно підходь до підготовки до школи.

Раніше ми розповідали тобі, яка різниця між приватною та державною школами: читай, як обрати приватну школу, за посиланням.

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