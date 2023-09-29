Батьківство

Вже час? Коли записувати дитину на підготовку до школи — оптимальний вік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 07:00
Коли записуватися на підготовку до школи — оптимальний вік дитини
Фото: Pexels

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