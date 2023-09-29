Вже час? Коли записувати дитину на підготовку до школи — оптимальний вік

Підготовка дитини до школи є дуже важливою, адже потрібно вибрати правильний вік, коли малюк усвідомлює матеріал та може виконувати нескладні завдання. В Україні досить високі очікування від дітей для вступу в школу, вищі, ніж у країнах Європи.

Тому батьки заздалегідь готують дитину. Записують на курси чи займаються щодня самостійно. У нашому матеріалі розповідаємо, коли записуватися на підготовку до школи — який оптимальний вік дитини.

Коли записуватися на підготовку до школи — оптимальний вік дитини

Якщо твоя дитина піде у школу у 6-7 років, розпочинати підготовку варто за рік-півтора до цього. Підготовка має складатися з профільних предметів, які будуть у першому класі — читання, математика, письмо.

Зараз також дивляться

До п’яти років у дитини формуються навички концентрації на тривалий час, а тому розпочинати підготовку раніше може бути складно як для дитини, так і для батьків. Якщо дитина навчиться читати та рахувати, а також писати ще до школи — це значно спростить її адаптацію.

Для зарахування у школи немає конкретних вимог, і не прийняти дитину в перший клас в Україні просто не можуть, але школи мають право проводити співбесіди чи тестування для майбутніх школярів, аби визначити їх рівень підготовки та вмінь.

Готуватися до школи можна самостійно з дитиною або обрати курси. Ефективними також будуть групові заняття дітей, де вони зануряться в навчальну атмосферу. Достатньою тривалістю курсу для здобуття необхідних навичок перед школою є рік.

Року має бути достатньо, аби дитина навчилася писати, рахувати, вивчила букви чи почала читати по складах.

Вчителька початкових класів Антоніна Назим каже, підготувати дитину можна вдома самостійно, адже нині є багато красивої та кольорової літератури.

Дитині потрібно дати основи з математики, читання та письма. Навчання має бути обов’язково в ігровій формі. Якщо можливо, покажіть школу, де буде навчатися малюк.

Якщо ти хочеш записати дитину 3-4 років на підготовку до школи, вона може втратити інтерес до навчання ще задовго до її початку. Крім цього, дитині може бути складно концентруватися та запам’ятовувати пласти інформації.

У будь-якому разі ти можеш проконсультуватися з психологом та вихователем, які об’єктивно оцінять рівень знань та вмінь дитини, а також чи готова вона до школи або курсів.

Дітям, які розпочнуть підготовку до школи у 6-7 років, може бути складно адаптуватися серед дітей, які матимуть більше знань. Або ж навчальна програма виявиться складною, якщо підготовки до школи буде недостатньо.

Оптимальними навичками, яких буде достатньо для успішного зарахування у перший клас є такі: знання цифр, вміння рахувати до 20, додавати та віднімати у межах 20, знання геометричних фігур, знання літер та навички письма, читання по складах.

Важливо зазначити, що кожна дитина розвивається індивідуально, а тому не слід вимагати від неї того, що поки дається складно. Навчання має дарувати задоволення.

Раніше ми розповідали, як виховують дітей у різних країнах.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.