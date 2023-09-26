Батьківство

Світ один, а парадигм — десятки. Як виховують дітей у різних країнах та що нам варто перейняти

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 09:00
Як виховують дітей
Фото: Pexels

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