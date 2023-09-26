Мир один, а парадигм — десятки. Как воспитывают детей в разных странах и что нам следует перенять

Воспитание детей — сложное ремесло, которому родители учатся на протяжении всей своей жизни. Ведь вырастить самостоятельного, уверенного и успешного человека — непростой вызов.

Культура и традиции воспитания по всему миру разнятся. Восточные страны до сих пор придерживаются классических форм воспитания, где ребенком занимается только мать, а отец зарабатывает деньги и устраивает финансовую часть жизни малышей. На Западе же пришли к равному разделению родительских обязанностей.

Но многих воспитательных практик украинцы могут научиться у других культур. Ведь физические наказания — это лишь насильственная форма коммуникации, которая не несёт ничего хорошего или поучительного.

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Как воспитывают детей в разных странах мира и эффективны ли такие методики, мы расскажем тебе дальше.

Воспитание детей в Великобритании: что может удивить украинцев

Воспитание детей в Великобритании может удивить украинцев. Страна выстроила все системы, касающиеся детей, так, что малым британцам достается все лучшее.

Ещё на этапе беременности матери получают некоторые бесплатные медицинские услуги, а роды оплачиваются страховым полисом NHS (National Health Service). Государство выплачивает роженице £500 за рождение ребенка, оплату женщина получает и от работодателя.

До 16 лет ребенок получает бесплатное лечение и даже операционные вмешательства. Платными здесь есть стоматологические процедуры.

До этого же правительство Великобритании выплачивает некоторую сумму за каждого ребенка в семье, и за эти средства реально можно купить продукты в магазине на один-два дня. Часто эти средства родители откладывают в детский траст, и до 21 года на них можно справить свадьбу дочери или содержать ребенка во время учебы в университете.

Также интересно здесь производится оплата за высшее образование, которое должны оплатить сами студенты.

Государство предоставляет ссуду гражданам и резидентам страны, которую они должны вернуть со своих последипломных заработков в течение 25 лет. Если за это время человек не смог “погасить” этот кредит, долг ему просто списывают. Но другое понятие для молодых британцев: взять деньги у родителей после взросления не получится — их дают в долг, под проценты.

В Великобритании на первом месте — безопасность. Родители оберегают ребенка, одновременно готовя к будущему. Вот ещё несколько вещей, которые есть в британском воспитании детей.

В этой стране нельзя подходить к чужим детям и делать замечания, касаться их. За это родители могут даже вызвать полицию. Британцы гораздо проще нас относятся к бытовым мелочам и кавардакам. Здесь не кричат на детей за разбросанные листья салата по дому, когда ребенок играет им, или прыгание по лужам. Когда дети подрастают, родители обязаны выдать им номер Детской линии, по которой они могут анонимно общаться сообщать о своих проблемах. Доверие между родителями и детьми здесь ставят во главу всему. До 12 лет ребенок не может оставаться сам дома. Возраст няни не может быть моложе 16 лет для дневного ухода и 18 лет для ночного ухода. В Великобритании нет государственных детских садов. В школу дети здесь идут в возрасте пяти лет. Приоритетом в воспитании есть спорт, изучение языка и манеры. Детей здесь хвалят, а не критикуют. Наибольшим наказанием может стать конфискация телефона.

Как воспитывают детей в США

Главная ценность американцев — быть счастливым и не чувствовать дискомфорта. Именно поэтому родители здесь сосредоточены на постоянном самообучении и благополучии ребенка в будущем.

Все чаще книжные полки по теории воспитания детей занимают именно американские авторы. Американский стиль воспитания детей можно назвать интенсивным отцовством.

Стоит добавить, что такой стиль воспитания здесь появился относительно недавно — только полвека назад. Теперь вместо воспитания самостоятельности, американцы стремятся окутать своих детей опекой и продолжают заботиться о них как можно дольше.

Маленьких американцев здесь ориентируют на обучение и успех, которые в будущем принесут много счастья и комфорта.

Вместе с тем здесь заботятся о свободном времени и личном пространстве. Этому учат с детства даже на примере семейной иерархии: бабушки или дедушки не сидят с внуками, а лишь изредка навещают их на праздники.

Среди этого есть и другие основы американского воспитания детей.

С детства обучают равенства и уважения к другим людям. Патриотическое воспитание в семьях и школах: дети знают, что гражданство США делает их сильными. За физическое наказание родителей могут привлечь к ответственности. Об ошибках говорят и аргументируют, а насилие считают средневековым подходом. В США принято сообщать обо всех нарушениях. Дети могут попробовать спиртное только с 21 года, а если родители разрешили алкоголь раньше этого возраста, это вызовет много вопросов у работников сферы прав детей. Дети здесь очень долго ходят в подгузниках, но они никогда не спят с родителями. После 19:00 дети идут к себе и готовятся ко сну, чтобы родители могли провести время вдвоем.

Как воспитывают детей в Скандинавских странах

В скандинавских странах детей воспитывают в демократических отношениях между ними и родителями.

После рождения ребенка государство оплачивает родителям один год по уходу за ребенком. С одного года дети уже посещают государственный садик.

На первом месте здесь здоровье и права ребенка. Например, родители будут посягать на права ребенка, если посреди ночи не позволят ему прийти к ним в постель.

Здесь не зацикливаются на развивающих кружках, не требуют от детей невероятных результатов в обучении. Такое отцовство более расслаблено. Также в странах Скандинавии придерживаются аскетизма по отношению к игрушкам: их покупают минимум.

Также к понятию расслабленного отцовства можно отнести и то, что родители не ограничивают ребенка во время познания мира. Напротив, они всячески поощряют прыгание по лужам, рисование краской и другое.

В странах Скандинавии не опираются на гендерные стереотипы. Здесь прививают любовь к спорту, но не требуют медали на соревнованиях. Скандинавцы учат детей любить свое тело и уважать его. С 18 лет молодежь живет без помощи других. Никакого физического наказания.

Как воспитывают детей в Японии, Китае и других странах Азии

На первом месте в воспитании детей здесь — самостоятельность. Если в США самостоятельная прогулка по улице вызовет беспокойство у Службы защиты детей, то в Японии дети самостоятельно гуляют по городу и пользуются метрополитеном.

Родители на Дальнем Востоке готовы тратить на своих детей все свое время и деньги, однако также родители считают, что дети должны им всю жизнь.

Воспитание в странах Азии можно назвать директивным, ведь родители здесь самостоятельно выбирают занятия и сферу деятельности своего ребенка. Вместе с тем, например, японских мам считают суровыми только в случае, если те ограничивают время телефонных игр для детей.

Азиатская культура формирует детей и молодежь в строгости и дисциплине.

В общем есть несколько вещей, которые отличают европейские и азиатские методы воспитания.

С раннего возраста дети здесь растут в максимальной нагрузке. Ведь именно успеваемость является показателем качества воспитания в восточных семьях. Родители здесь не заботятся о психологическом здоровье детей. Это и высокая работоспособность является одной из причин высокого уровня самоубийств в Китае в частности. В Азиатских странах от учащихся в школах требуют исключительно лучших результатов. За плохие оценки детей могут наказать. В Японии мальчиков и девочек воспитывают по-разному: здесь до сих пор живут по принципу “мужчине не место на кухне”. В странах Азии очень уважают старших, здесь присутствуют физические наказания детей, хотя Япония, например, несколько лет назад, законодательно запретила бить детей Совершеннолетие здесь наступает в возрасте 20 лет.

Европейское воспитание детей на примере Испании, Нидерландов и Франции

Европейское воспитание наиболее понятно украинцам. Однако и здесь есть немало отличий с привычными для нас традициями роста детей.

В Нидерландах, например, не лечат простуду малышей лекарством или таблетками. Здесь соблюдают правила укреплять иммунитет, а не расширять аптечку. К врачу обращаются только тогда, когда температура у ребенка не сбивается в течение трех дней.

Здесь обращаются с детьми так, словно они уже взрослые, но в маленьком теле. Никаких криков и телесных наказаний, зато — спокойное объяснение и аргументация. Ребенку также предоставляют выбор, позволяющий ошибаться.

В Нидерландах позволяют своим детям все в пределах безопасности, но о последствиях таких поступков говорят заранее.

Здесь также всегда интересуются мнением ребенка, воспитывают в нем личность и не настаивают на здоровом питании малышей.

В Испании ребенка воспитывают активным членом семьи, который участвует во всех семейных праздниках или посиделках. В ясли детей отдают уже с трех месяцев, а уже с трех лет малыши получают дошкольное образование.

Главный принцип здесь — развивать креативность и самостоятельность. Здесь поощряют общение между сверстниками, в школе на уровне с уроками математики или истории выделяют время на спорт и прогулки на свежем воздухе.

А ещё, испанские родители никогда не помогают детям с учебой. Это запрещено учебными заведениями.

В школах также есть уроки эмоционального воспитания, у испанцев воспитывают ответственность за свои действия и эмпатию к другим. Обязательной дисциплиной в школе есть волонтерство маленьких испанцев.

Во Франции же упор падает на воспитание манер у детей. С маленькими французами ни родители, ни другие родственники не возятся, матери выходят из декрета уже через три месяца после рождения ребенка. Однако с детства здесь уважают личное пространство ребенка.

С самого рождения дети спят здесь отдельно от родителей, а родители считают, что чрезмерная похвала вредит их детям.

Также с детства детей учат не капризничать и не создавать драк. Однако физическое наказание в семьях французов не практикуется.

Разница между украинским и европейским воспитанием — значительна. Раньше мы рассказывали тебе, чем это вредит украинкам за границей и почему в Европе у украинцев отбирают детей местные социальные службы.

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