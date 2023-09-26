Мир один, а парадигм — десятки. Как воспитывают детей в разных странах и что нам следует перенять

Воспитание детей — сложное ремесло, которому родители учатся на протяжении всей своей жизни. Ведь вырастить самостоятельного, уверенного и успешного человека — непростой вызов.
Культура и традиции воспитания по всему миру разнятся. Восточные страны до сих пор придерживаются классических форм воспитания, где ребенком занимается только мать, а отец зарабатывает деньги и устраивает финансовую часть жизни малышей. На Западе же пришли к равному разделению родительских обязанностей.
Но многих воспитательных практик украинцы могут научиться у других культур. Ведь физические наказания — это лишь насильственная форма коммуникации, которая не несёт ничего хорошего или поучительного.
Как воспитывают детей в разных странах мира и эффективны ли такие методики, мы расскажем тебе дальше.
Воспитание детей в Великобритании может удивить украинцев. Страна выстроила все системы, касающиеся детей, так, что малым британцам достается все лучшее.
Ещё на этапе беременности матери получают некоторые бесплатные медицинские услуги, а роды оплачиваются страховым полисом NHS (National Health Service). Государство выплачивает роженице £500 за рождение ребенка, оплату женщина получает и от работодателя.
До 16 лет ребенок получает бесплатное лечение и даже операционные вмешательства. Платными здесь есть стоматологические процедуры.
До 16 лет ребенок получает бесплатное лечение и даже операционные вмешательства. Платными здесь есть стоматологические процедуры.
До этого же правительство Великобритании выплачивает некоторую сумму за каждого ребенка в семье, и за эти средства реально можно купить продукты в магазине на один-два дня. Часто эти средства родители откладывают в детский траст, и до 21 года на них можно справить свадьбу дочери или содержать ребенка во время учебы в университете.
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Также интересно здесь производится оплата за высшее образование, которое должны оплатить сами студенты.
Государство предоставляет ссуду гражданам и резидентам страны, которую они должны вернуть со своих последипломных заработков в течение 25 лет. Если за это время человек не смог “погасить” этот кредит, долг ему просто списывают. Но другое понятие для молодых британцев: взять деньги у родителей после взросления не получится — их дают в долг, под проценты.
В Великобритании на первом месте — безопасность. Родители оберегают ребенка, одновременно готовя к будущему. Вот ещё несколько вещей, которые есть в британском воспитании детей.
Главная ценность американцев — быть счастливым и не чувствовать дискомфорта. Именно поэтому родители здесь сосредоточены на постоянном самообучении и благополучии ребенка в будущем.
Все чаще книжные полки по теории воспитания детей занимают именно американские авторы. Американский стиль воспитания детей можно назвать интенсивным отцовством.
Стоит добавить, что такой стиль воспитания здесь появился относительно недавно — только полвека назад. Теперь вместо воспитания самостоятельности, американцы стремятся окутать своих детей опекой и продолжают заботиться о них как можно дольше.
Маленьких американцев здесь ориентируют на обучение и успех, которые в будущем принесут много счастья и комфорта.
Маленьких американцев здесь ориентируют на обучение и успех, которые в будущем принесут много счастья и комфорта.
Вместе с тем здесь заботятся о свободном времени и личном пространстве. Этому учат с детства даже на примере семейной иерархии: бабушки или дедушки не сидят с внуками, а лишь изредка навещают их на праздники.
Среди этого есть и другие основы американского воспитания детей.
В скандинавских странах детей воспитывают в демократических отношениях между ними и родителями.
После рождения ребенка государство оплачивает родителям один год по уходу за ребенком. С одного года дети уже посещают государственный садик.
На первом месте здесь здоровье и права ребенка. Например, родители будут посягать на права ребенка, если посреди ночи не позволят ему прийти к ним в постель.
На первом месте здесь здоровье и права ребенка. Например, родители будут посягать на права ребенка, если посреди ночи не позволят ему прийти к ним в постель.
Здесь не зацикливаются на развивающих кружках, не требуют от детей невероятных результатов в обучении. Такое отцовство более расслаблено. Также в странах Скандинавии придерживаются аскетизма по отношению к игрушкам: их покупают минимум.
Также к понятию расслабленного отцовства можно отнести и то, что родители не ограничивают ребенка во время познания мира. Напротив, они всячески поощряют прыгание по лужам, рисование краской и другое.
На первом месте в воспитании детей здесь — самостоятельность. Если в США самостоятельная прогулка по улице вызовет беспокойство у Службы защиты детей, то в Японии дети самостоятельно гуляют по городу и пользуются метрополитеном.
Родители на Дальнем Востоке готовы тратить на своих детей все свое время и деньги, однако также родители считают, что дети должны им всю жизнь.
Воспитание в странах Азии можно назвать директивным, ведь родители здесь самостоятельно выбирают занятия и сферу деятельности своего ребенка. Вместе с тем, например, японских мам считают суровыми только в случае, если те ограничивают время телефонных игр для детей.
Азиатская культура формирует детей и молодежь в строгости и дисциплине.
Азиатская культура формирует детей и молодежь в строгости и дисциплине.
В общем есть несколько вещей, которые отличают европейские и азиатские методы воспитания.
Европейское воспитание наиболее понятно украинцам. Однако и здесь есть немало отличий с привычными для нас традициями роста детей.
В Нидерландах, например, не лечат простуду малышей лекарством или таблетками. Здесь соблюдают правила укреплять иммунитет, а не расширять аптечку. К врачу обращаются только тогда, когда температура у ребенка не сбивается в течение трех дней.
Здесь обращаются с детьми так, словно они уже взрослые, но в маленьком теле. Никаких криков и телесных наказаний, зато — спокойное объяснение и аргументация. Ребенку также предоставляют выбор, позволяющий ошибаться.
В Нидерландах позволяют своим детям все в пределах безопасности, но о последствиях таких поступков говорят заранее.
В Нидерландах позволяют своим детям все в пределах безопасности, но о последствиях таких поступков говорят заранее.
Здесь также всегда интересуются мнением ребенка, воспитывают в нем личность и не настаивают на здоровом питании малышей.
В Испании ребенка воспитывают активным членом семьи, который участвует во всех семейных праздниках или посиделках. В ясли детей отдают уже с трех месяцев, а уже с трех лет малыши получают дошкольное образование.
Главный принцип здесь — развивать креативность и самостоятельность. Здесь поощряют общение между сверстниками, в школе на уровне с уроками математики или истории выделяют время на спорт и прогулки на свежем воздухе.
А ещё, испанские родители никогда не помогают детям с учебой. Это запрещено учебными заведениями.
А ещё, испанские родители никогда не помогают детям с учебой. Это запрещено учебными заведениями.
В школах также есть уроки эмоционального воспитания, у испанцев воспитывают ответственность за свои действия и эмпатию к другим. Обязательной дисциплиной в школе есть волонтерство маленьких испанцев.
Во Франции же упор падает на воспитание манер у детей. С маленькими французами ни родители, ни другие родственники не возятся, матери выходят из декрета уже через три месяца после рождения ребенка. Однако с детства здесь уважают личное пространство ребенка.
С самого рождения дети спят здесь отдельно от родителей, а родители считают, что чрезмерная похвала вредит их детям.
Также с детства детей учат не капризничать и не создавать драк. Однако физическое наказание в семьях французов не практикуется.
Также с детства детей учат не капризничать и не создавать драк. Однако физическое наказание в семьях французов не практикуется.
Разница между украинским и европейским воспитанием — значительна. Раньше мы рассказывали тебе, чем это вредит украинкам за границей и почему в Европе у украинцев отбирают детей местные социальные службы.
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