Может ли насилие быть методом воспитания — комментарий психолога об избиении детей в садике

На днях украинцев шокировала новость о том, что в Киеве работницы детсада пытали и издевались над детьми.

Насилие некоторое время оставалось незамеченным из-за того, что малыши не могли пожаловаться родителям на это из-за особенностей своего развития.

Медицинский психолог и нейропсихолог Дмитрий Вакуленко считает, что этот случай очень показателен и свидетельствует о глобальных проблемах в системе охраны психического здоровья в Украине.

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Эксперт рассказал, можно ли найти оправдание для жестокости воспитателей и как учебным заведениям работать с детьми, которые имеют особенные потребности.

Можно ли бить детей — мнение психолога

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должно происходить психологическое, физическое или иное насилие в отношении детей. Неважно, имеют ли дети особые образовательные нужды, или нет.

Ничто не может оправдывать насилие над детьми, — отмечает Вакуленко.

Об этом должны помнить как персонал образовательных учреждений, так и родители, и родственники детей.

Действительно, есть редкие случаи, когда ребенок представляет опасность для себя или других. Тогда взрослый (например, воспитатель) может его физически ограничить.

Это ни в коем случае не означает избиение или насилие. Речь идет о создании условий, при которых малыш не сможет никому навредить, в том числе и себе.

При этом о таком случае нужно немедленно сообщить родителям и объяснить им, что продолжать работу с таким малышом можно только с медикаментозным сопровождением.

Иначе это опасно как для самого ребенка, так и для его окружения. Детский сад (или другое учебное заведение) не может взять на себя такую ответственность.

Эта ситуация — вершина айсберга и является следствием глобальных проблем в системе охраны психического здоровья в Украине. В частности то, что психологи не имеют лицензии, к сожалению.

То, что происходит в кабинетах детских психологов, оказывается большой загадкой, — комментирует эксперт.

Поэтому правительству следует обратить на это внимание и начать изменения в этой области.

Детская истерика может вывести из равновесия многих взрослых. Однако, для того чтобы реагировать на такое поведение спокойно, сначала родителям нужно разобраться в ее причинах.

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