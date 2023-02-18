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Может ли насилие быть методом воспитания — комментарий психолога об избиении детей в садике

Елена Яковлева, редактор сайта 18 февраля 2023, 12:30
Чи можна бити дітей за непослух - думка психолога
Фото: Pexels

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