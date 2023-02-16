Обижали, избивали и душили — работницы киевского детсада пытали и издевались над детьми

В Киеве в частном детском саду персонал пытал и издевался над детьми как психологически, так и физически. Заведение было рассчитано на работу с малышами с нарушениями физического развития.

Поэтому из-за своих особенностей дети не могли рассказать о насилии родителям. Читай подробнее, что происходило в стенах дошкольного учреждения и какую ответственность будут нести работники.

Насилие в детском саду

“Методами” воспитания в этом частном заведении было физическое и психологическое насилие. За такую “заботу” о своих детях родители платили 8-15 тыс. грн в месяц.

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— За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, душили, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Об этом рассказывает старший следователь отдела расследования преступлений следственного управления столичной полиции Дмитрий Федорко.

Все это оставалось в тайне, пока этим случаем не занялась полиция. Правоохранители провели обыски в садике и по месту жительства директора, где нашли доказательства преступной деятельности работников заведения.

Четырем воспитательницам сообщили о подозрении в совершении преступления (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит от пяти до десяти лет за решеткой. Пока подозреваемые будут находиться под стражей без права внесения залога.

Следствие должно установить причастность других работников учреждения к издевательству над детьми, а также оценить работу учреждений, которые предоставили такому детсаду разрешения на деятельность.

В стрессовой ситуации страх может сковывать малышей. Поэтому родителям важно знать, как успокоить ребенка во время паники.

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Главное фото: Национальная полиция Украины