Ображали, били та душили — працівниці київського дитсадка катували та знущались з дітей

У Києві в приватному дитячому садку персонал катував та знущався з дітей як психологічно, так і фізично. Заклад був розрахований на роботу з малюками з порушеннями фізичного розвитку.

Тому через свої особливості діти не могли розповісти про насильство батькам. Читай детальніше, що відбувалось у стінах дошкільного закладу та яку відповідальність нестимуть працівники.

Насилля в дитячому садку

“Методами” виховання в цьому приватному закладі було фізичне та психологічне насильство. За таку “турботу” про своїх дітей батьки платили 8-15 тис. грн на місяць.

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— За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Про це розповідає старший слідчий відділу розслідування злочинів слідчого управління столичної поліції Дмитро Федорко.

Усе це залишалось у таємниці, поки цим випадком не зайнялась поліція. Правоохоронці провели обшуки в садку та за місцем проживання директорки, де знайшли докази злочинної діяльності працівників закладу.

Наразі чотирьом вихователькам повідомлено про підозру у скоєнні злочину (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує від п’яти до десяти років за ґратами. Поки що підозрювані перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Слідство має встановити причетність інших працівників закладу до знущання з дітей, а також оцінити роботу установ, які надали такому дитсадку дозволи на діяльність.

У стресовій ситуації страх може сковувати малюків. Тому батькам важливо знати, як заспокоїти дитину під час паніки.

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