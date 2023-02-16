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Ображали, били та душили — працівниці київського дитсадка катували та знущались з дітей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 19:00
У Києві працівниці дитсадка катували та знущались з дітей

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