Батьківство

Коли в дитини паніка, вона не розуміє слів: поради психологині, як заспокоїти малюка в стресовій ситуації

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Червня 2022, 07:00
як заспокоїти малюка
Фото: Pexels

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