Психологиня розповіла, як допомогти при панічних атаках дорослим і дітям

Буває так, що просто сидиш і тобі стає страшно. Ти починаєш панікувати, озиратися і знаходити джерело тривоги. Серце калатає та ти розумієш, що не можеш зібратися.
Знайоме відчуття? Тоді найімовірніше ти став (-ла) жертвою панічної атаки.
Панічна атака — одна з найпоширеніших психологічних проблем.
Вона з’являється через надмірний стан тривоги.
Вона з’являється через надмірний стан тривоги.
А останні кілька років ми не можемо не тривожитися, не боятися через пандемію і події в нашій країні.
У такій ситуації треба знати, як допомогти собі та людям з оточення.
Психологиня Христина Живаго розповіла Фактам ICTV. Здоров’я, як проявляється панічна атака, та як можна допомогти людині у такому стані.
Коли людина переживає панічну атаку, їй важко повернутися до реальності та зрозуміти, що серйозна небезпека їй не загрожує.
Панічна атака триває короткий час і проходить абсолютно безслідно.
Панічна атака триває короткий час і проходить абсолютно безслідно.
Варто запам’ятати раз і назавжди, що під час панічної атаки не помирають
У цьому стані людина глибоко переконана в протилежному, проте вона помиляється.
За словами спеціалістки, хвиля дуже швидка, і різко наростають наступні симптоми:
— Не очікуйте, що атака пройде швидше за вашої підтримку, розраховуйте, що до повного заспокоєння пройде біля пів години.
Людина ще може потребувати контакту з вами навіть після цього часу через сильне відчуття відсторонення та втоми, — розповіла психологиня.
Вийти у спокійніше місце, на свіже повітря. Якщо це неможливо, просто відійти у бік від натовпу.
Говорити спокійним, заспокійливим голосом.
Говорити спокійним, заспокійливим голосом.
Наприклад: Ти молодець, ти справляєшся добре. Ти сильна(-ий), ти зможеш це пережити. Все пройде, це просто панічна атака, вона безпечна, вона повністю пройде.
Допомогти людині контролювати дихання. Нагадувати робити глибокі вдихи та дихати ритмічно.
Допомогти відновити відчуття тіла. Доторкнутися до руки, ноги тощо та попросити описати відчуття.
Якщо людина заспокоїлася підсумувати та підтримати її та підтримайте. “Я бачу (чую, якщо телефоном), що твоє дихання рівне, все минуло, ти впоралася, ти молодець”.
Останнім часом ця психологічна проблема не оминає і дітей. Вони можуть виникати у віці 6-8 році. Алгоритм допомоги дитині такий самий як і для дорослого.
Але, якщо дорослий, який стикався з такою проблемою раніше, може впоратися з нею самостійно, то дитина — ні. Вона може ще більше злякатися і ще більше панікувати.
Додаткові поради для допомоги дітям:
Проте інколи панічні атаки можна сплутати з іншими хворобами, тому краще сходити на обстеження до лікаря. Якщо підтверджується діагноз “панічна атака”, то вони повністю проходять завдяки лікуванню когнітивно-поведінковою психотерапією.
Раніше ми розповідали детальніше, що таке панічна атака. Своїм досвідом поділилася Ксенія Мішина, а ще психологиня дала влучні поради, як з ними боротися.