Психологія

Психологиня розповіла, як допомогти при панічних атаках дорослим і дітям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Лютого 2022, 12:00
як допомогти людині при панічній атаці
Фото: Pexels

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