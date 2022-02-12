Психолог рассказала, как помочь при панических атаках взрослым и детям

Бывает так, что просто сидишь, и тебе становится страшно. Ты начинаешь паниковать, оглядываться и находить источник тревоги. Сердце колотится и ты понимаешь, что не можешь собраться.
Знакомо ли это чувство? Тогда вероятнее всего ты стал или стала жертвой панической атаки.
Паническая атака — одна из самых распространенных психологических проблем.
Она появляется из-за чрезмерного состояния тревоги.
Она появляется из-за чрезмерного состояния тревоги.
А последние несколько лет мы часто беспокоимся и боимся из-за пандемии и событий в нашей стране.
В такой ситуации нужно знать, как помочь себе и окружающим.
Психолог Кристина Живаго рассказала Фактам ICTV. Здоровье, как проявляется паническая атака и как можно помочь человеку в таком состоянии.
Когда человек переживает паническую атаку, ему тяжело вернуться к реальности и понять, что серьезная опасность ему не угрожает.
Паническая атака длится короткое время и проходит совершенно бесследно.
Паническая атака длится короткое время и проходит совершенно бесследно.
Следует запомнить раз и навсегда, что во время панической атаки не умирают
В этом состоянии человек глубоко убежден в противоположном, однако он ошибается
Проявления панических атак
По словам специалиста, волна очень быстрая и резко нарастают следующие симптомы:
— Не ожидайте, что атака пройдет быстрее вашей поддержки, рассчитывайте, что до полного успокоения пройдет около получаса.
Человек еще может нуждаться в контакте с вами даже после этого времени из-за сильного ощущения отстранения и усталости, — рассказала психолог.
Выйти в более спокойное место, на свежий воздух. Если это невозможно, просто уйти в сторону от толпы.
Говорить спокойным, умиротворяющим голосом.
Говорить спокойным, умиротворяющим голосом.
К примеру: Ты молодец, ты справляешься хорошо. Ты сильна(-ый), ты сможешь это пережить. Все пройдет, это просто паническая атака, она безопасна, полностью пройдет.
Помочь человеку контролировать дыхание. Напоминать делать глубокие вдохи и дышать ритмично.
Помочь восстановить ощущение тела. Прикоснуться к руке, ногам и т.д. и попросить описать ощущение.
Если человек успокоился подытожить и поддержать его и поддержите. “Я вижу (слышу, если по телефону), что твое дыхание ровно, все прошло, ты справилась, ты молодец”.
В последнее время эта психологическая проблема не обходит и детей. Они могут возникать в возрасте 6-8 лет. Алгоритм помощи ребенку такой же, как и для взрослого.
Но, если взрослый, сталкивавшийся с такой проблемой раньше, может справиться с ней самостоятельно, то ребенок – нет. Он может еще больше испугаться и еще больше паниковать.
Дополнительные советы для помощи детям:
Однако иногда панические атаки можно спутать с другими болезнями, поэтому лучше сходить на обследование к врачу. Если подтверждается диагноз паническая атака, то они полностью проходят благодаря лечению когнитивно-поведенческой психотерапией.
Раньше мы рассказывали подробнее, что такое паническая атака. Своим опытом поделилась Ксения Мишина, а еще психолог дала точные советы, как с ними бороться.