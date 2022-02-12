Психолог рассказала, как помочь при панических атаках взрослым и детям

Бывает так, что просто сидишь, и тебе становится страшно. Ты начинаешь паниковать, оглядываться и находить источник тревоги. Сердце колотится и ты понимаешь, что не можешь собраться.

Знакомо ли это чувство? Тогда вероятнее всего ты стал или стала жертвой панической атаки.

Паническая атака — одна из самых распространенных психологических проблем.

Она появляется из-за чрезмерного состояния тревоги.

А последние несколько лет мы часто беспокоимся и боимся из-за пандемии и событий в нашей стране.

В такой ситуации нужно знать, как помочь себе и окружающим.

Психолог Кристина Живаго рассказала Фактам ICTV. Здоровье, как проявляется паническая атака и как можно помочь человеку в таком состоянии.

Когда человек переживает паническую атаку, ему тяжело вернуться к реальности и понять, что серьезная опасность ему не угрожает.

Паническая атака длится короткое время и проходит совершенно бесследно.

Следует запомнить раз и навсегда, что во время панической атаки не умирают

В этом состоянии человек глубоко убежден в противоположном, однако он ошибается

Проявления панических атак

По словам специалиста, волна очень быстрая и резко нарастают следующие симптомы:

страх смерти;

страх сойти с ума (с ума сойти), потерять контроль;

чувство удушья, перехват дыхания;

страх задохнуться;

головокружение, чувство неустойчивости;

приливы холода или жара;

учащенное сильное сердцебиение;

ощущение нехватки воздуха;

потливость;

чувство боли или дискомфорта в грудной клетке;

дрожь или озноб;

тошнота;

чувство отстранения (дереализация).

— Не ожидайте, что атака пройдет быстрее вашей поддержки, рассчитывайте, что до полного успокоения пройдет около получаса.

Человек еще может нуждаться в контакте с вами даже после этого времени из-за сильного ощущения отстранения и усталости, — рассказала психолог.

Как помочь человеку в случае панической атаки

Выйти в более спокойное место, на свежий воздух. Если это невозможно, просто уйти в сторону от толпы.

Говорить спокойным, умиротворяющим голосом.

К примеру: Ты молодец, ты справляешься хорошо. Ты сильна(-ый), ты сможешь это пережить. Все пройдет, это просто паническая атака, она безопасна, полностью пройдет.

Помочь человеку контролировать дыхание. Напоминать делать глубокие вдохи и дышать ритмично.

Помочь восстановить ощущение тела. Прикоснуться к руке, ногам и т.д. и попросить описать ощущение.

Если человек успокоился подытожить и поддержать его и поддержите. “Я вижу (слышу, если по телефону), что твое дыхание ровно, все прошло, ты справилась, ты молодец”.

Панические атаки у детей

В последнее время эта психологическая проблема не обходит и детей. Они могут возникать в возрасте 6-8 лет. Алгоритм помощи ребенку такой же, как и для взрослого.

Но, если взрослый, сталкивавшийся с такой проблемой раньше, может справиться с ней самостоятельно, то ребенок – нет. Он может еще больше испугаться и еще больше паниковать.

Дополнительные советы для помощи детям:

Написать список, помогающий при атаке. Каждый ребёнок индивидуален, кому помогает активность — наклоняться, поприседать, кому — послушать спокойную музыку, рисовать. Это следует обсудить с ребенком.

Научить сконцентрироваться на дыхании и делать его глубоким и ритмичным.

Всегда поддерживать ребенка в данный момент.

Дети часто избегают активностей, от которых ожидают начала панической атаки. Помогите не избегать этих активностей, не ущемлять свою жизнь.

Выбрать предмет для заземления, который можно носить с собой в кармане, и он поможет сконцентрироваться в подходящий момент.

Однако иногда панические атаки можно спутать с другими болезнями, поэтому лучше сходить на обследование к врачу. Если подтверждается диагноз паническая атака, то они полностью проходят благодаря лечению когнитивно-поведенческой психотерапией.

Раньше мы рассказывали подробнее, что такое паническая атака. Своим опытом поделилась Ксения Мишина, а еще психолог дала точные советы, как с ними бороться.