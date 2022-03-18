Еще немного и у меня будет нервный срыв. Как понять, когда это произойдет — самодиагностика

Взрывы, бомбардировки и фото разбитых городов, страх за жизнь детей. Психика людей, привыкших к незначительным возбудителям, точно не была готова к такому.

Война — это не повод закрывать глаза на новые эмоции и чувства. Ведь игнорирование новых, но абсолютно нормальных эмоций может сыграть против вас.

Держать себя в руках можно только тогда, когда есть ясное понимание, какие эмоции ты испытываешь и как с ними справиться.

Человеку по силам заметить это самостоятельно, поэтому мы выделили главные признаки того, что ваша психика не может справиться и вы на грани нервного срыва.

Нервный срыв

Нервный срыв — это острое и уязвимое состояние психики, где эмоциональная реакция на события может быть неадекватной и усиленной.

Человек в этом не виноват. Он просто не может самостоятельно справиться с происходящим внутри и унять омут эмоций.

Ведь во время войны скапливается много негативных чувств: тревога, злоба, растерянность, эмоциональное истощение.

Их не всегда можно позволить себе выпустить наружу.

Взрослые пытаются держать себя в руках, чтобы не показать детям или другим людям свои чувства.

Но если постоянно угнетать эти эмоции, то есть риск обострения, психического расстройства или кризисного психического состояния.

Иногда человек даже не понимает, что делает что-то не так. Поэтому важно подобрать правильные слова.

Главные признаки нервного срыва:

Неконтролируемые по силе эмоциональные реакции. Панические атаки. Подавленность. Бессонница или чрезмерная сонливость. Навязчивые мнения. Чувство “тумана в голове”.

Неконтролируемые по силе эмоциональные реакции

Это может быть гнев, агрессия, ярость, плач и раздражительность. Также беспричинные антонимические перепады настроения, от смеха до слез.

В таких случаях человек не может успокоиться, поскольку эмоциональная реакция насколько сильна, что ее невозможно сдержать.

Обычно человек не выбирает, на кого направить этот эмоциональный взрыв, а спровоцировать его может любой пустяк.

Поэтому в такой ситуации нужно просто позволить человеку выпустить все те эмоции, которые он сдерживал.

Панические атаки

Они тоже сигнализируют о том, что психика не может справиться со стрессом.

Панические атаки проявляются в сильной тревоге.

Страх становится насколько сильным, что трудно дышать, ускоряется сердцебиение и появляется ощущение, что земля убегает из-под ног.

В таких случаях выделяется слишком много адреналина в кровь.

Поэтому при панических атаках часто рекомендуют физическую активность — пробежку, приседания, отжимания и т.д.

Подавленность

Еще одно проявление психологической перегрузки — это полная апатия к происходящему, чувство безнадежности и бессилия.

В такие моменты человеку трудно встать с кровати, нет желания жить и совершенно безразлично то, что вокруг.

Это своеобразная защита психики от стресса. Она как бы дистанцирует человека от внешних раздражителей.

Может наблюдаться даже отсутствие интереса к жизни и угнетение инстинкта самосохранения.

Все потому, что человек чувствует полную потерю контроля над ситуацией. Следует постепенно возвращать в жизнь определенные привычки, которые были до начала войны.

Например, сохранять распорядок дня, найти место, где человек будет полезный — это может предотвратить нервный срыв.

Бессонница или чрезмерная сонливость

В этих случаях нет ощущения, что человек отдохнул. Наблюдается полное бессилие организма.

Поэтому человек, например, спит 20 часов подряд и не ощущает после этого никакого ресурса или, наоборот, не может уснуть из-за мыслей и тревоги.

В таких случаях следует обратить внимание на эмоциональное состояние. Проговорить вслух, какие мысли не дают спать или от каких хочется убежать в сон.

После этого следует поставить себе цель, которая будет заряжать и не позволит опустить руки.

В голове все время крутятся навязчивые мысли

В таком случае человек может постоянно следить за новостями, обновлять ленту в ожидании новых.

После этого не остается никаких сил и эмоционального ресурса ни на что.

Поэтому важно переключить себя на другую активность, желательно физическую, чтобы перезагрузиться.

Постоянное ощущение “тумана в голове”

Человек не может запомнить даже самые простые вещи или алгоритмы действий.

Злиться на это не стоит, ведь психика может блокировать восприятие информации.

Надо успокоиться. Если не удается, записать то, что забываешь, чтобы была какая-то уверенность.

Если не получается справиться со стрессом самостоятельно, можно обратиться за бесплатной помощью специалиста.

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