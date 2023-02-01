Больше не дети, еще не взрослые. Как помочь малышам, пережившим травмирующий опыт войны

Ежедневно число пострадавших от войны, которую развернула Россия против Украины, только растет. Это понимает каждый украинец, как и тот факт, что сегодня или завтра он (она) может стать следующим(-ей).

Но наиболее впечатляют все же цифры, измеряющие количество детей, пострадавших от жестокой реальности войны. И действительно, вряд ли она обошла кого-то своим негативным влиянием.

Некоторые малыши переживают ежедневно тревогу, кому-то пришлось покинуть родной дом в поисках безопасности, а некоторые стали свидетелями зверств российских оккупантов.

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Как рассказывает издание The Village Украина, таких детей немало. Например, восьмилетний Богдан родом из Бахмута не только слышал и видел своими глазами, как его родной город уничтожают оккупанты. Он также во время очередного вражеского обстрела потерял маму и отчима.

Ребенок описывал нам, сколько снарядов торчало из тела отчима и как была разбита голова мамы, — рассказывает основательница реабилитационного лагеря Gen Camp Оксана Лебедева, которая общалась с мальчиком.

Андрей из Броваров тоже видел, как погибли его родные. Его маму, папу и дядю в автомобиле раздавили БТРом российские оккупанты.

А после этого, когда мальчику еще казалось, что его мама жива, захватчики выстрелили в бензобак и его семья сгорела дотла. Как рассказывают специалисты, работавшие с Андреем, он до сих пор думает, что это был только сон.

Жизнь Савелия из Ирпеня тоже кардинально изменилась после 24 февраля. Его отец присоединился к ТрО вместе со своим братом. Однако один вечер разорвал в клочья звонок, в котором сказали, что папы больше нет.

Я вообще хотел в детстве быть стоматологом, то есть врачом. А потом, когда началась война и отец погиб, я захотел стать военным. Потом я думаю, а чего это не соединить — я хочу быть военным медиком.

Однако десятилетние Аня с Димой из села Ягодное во время оккупации могли надеяться только на следующий день и не планировали свою жизнь наперед. Их вместе с другими жителями населенного пункта оккупанты закрыли в подвале школы.

Спасти жизнь детям удалось их маме, которая видела, как невыносимо выдерживать существование без возможности поспать хотя бы сидя или просто что-то съесть. Поэтому решилась подняться вверх к захватчикам и попросить дать кусок хлеба или застрелить ее на месте, поскольку видеть страдание детей она больше не могла.

Это лишь малейшая часть историй тех детей, которым пришлось столкнуться с войной лицом к лицу. Однако их гораздо больше, и неизвестно, какие еще рассказы придется услышать после освобождения других оккупированных территорий Украины.

Но все, что могут сделать взрослые как сейчас, так и в будущем, это помочь этим малышам продолжать жить.

Что переживают дети, пережившие травмирующий опыт войны

Первым у ребенка можно наблюдать повышенный уровень тревоги. Об этом говорит психолог Оксана Шленская изданию The Village Украина.

Даже если ребенок, к счастью, не получил непосредственно травмы, он травмирован тем, что испытывает постоянную опасность, слыша тревоги, чувствуя тревоги родителей.

Такое состояние может проявляться по-разному, поскольку это зависит от типа нервной системы ребенка. Довольно часто ребенок может проявлять именно агрессию, кричать и драться, или наоборот быть апатичным. и отказываться от игр или еды.

Также у детей может наблюдаться определенный фатализм. Они могут не хотеть строить планы или учиться, потому что не чувствуют уверенности в будущем.

Кажется, что линия времени прервалась: то, что было в прошлом — неважно, а строить планы на будущее невозможно, потому что оно не определено.

Иногда дети могут пытаться отказываться поймать мир, поэтому начинают все чаще углубляться в виртуальность. Часто это зависит от того, что многие чувствуют одиночество и так пытаются с ним бороться. Однако детям необходимо иметь живое общение и социализироваться, чтобы чувствовать себя комфортно.

Но даже если ребенка удалось вывезти, например, заграницу, это не значит, что его психика полностью спасена от переживаний. Кого-то может мучить чувство вины за то, что они должны были уехать, потеряли дом или кого-то из близких.

Один мальчик рассказал мне, что война произошла из-за его семьи, потому что они очень хорошо жили.

Как помочь детям, пережившим травмирующий опыт войны

объяснить, что чувствовать злость абсолютно нормально;

напомнить, что проживать злость можно иначе: рассказать о своих чувствах, порвать бумагу, успокоить дыхание и или заняться спортом;

узнать, откуда у ребенка чувство злости и на кого она именно направлена;

если злоба направлена на родных ребенка и чувство иррациональное, то следует проговорить этот момент и объяснить, что происходит (например, почему папа не рядом, а должен быть далеко на фронте);

организовать для ребенка понятный режим дня и рутину, что придаст ощущение предсказуемости и сможет его успокоить;

учить малыша договариваться с собой;

предупреждать ребенка об изменениях (например, переезд в другое место).

Во время войны могут нарушаться многие права детей. Ранее мы рассказывали, как соблюдают права ребенка во время войны. О важных проблемах и их решении.

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