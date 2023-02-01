Родительство

Больше не дети, еще не взрослые. Как помочь малышам, пережившим травмирующий опыт войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 февраля 2023, 11:00
Способи допомогти дитині
Фото: Pexels, Unsplash

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