(Не)детские проблемы: как соблюдаются права детей во время войны

Война стала кризисным моментом для всех социальных институций не только Украины, но и всего мира. По информации детского омбудсмана Украины, на 6 декабря государственный портал розыска детей Дети войны назвали цифру убитых детей в результате российской войны — 443. Это лишь официальные данные с тех территорий, где можно посчитать и задокументировать смерть несовершеннолетних.

Пропавшим считается 331 ребенок, а депортированными из Украины — более 13 тысяч детей.

Сейчас права детей в Украине возглавляют список неотложных проблем, которые нужно решать немедленно. На плечи украинских министерств, омбудсманов, местных властей и волонтеров упала ответственность за обеспечение детей доступом к образованию, медицинским услугам, предоставление им жилья и еды.

2 и 3 декабря 2022 года во Львове прошла международная конференция, целью которой было разобраться: удается ли взрослым справиться с защитой прав детей во время войны. Проходило мероприятие при поддержке СОС Дитячі містечка.

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Права детей во время войны: образование и медицина

Заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева говорит: мировые сообщества направлены на то, чтобы защитить права украинских детей по всему миру.

— Сфера защиты прав детей касается, конечно, не только социальной сферы. Во время войны ключевыми вопросами стало обеспечение всех детей доступом к образованию. Мы понимаем, как сейчас трудно это реализовывать: под постоянными обстрелами, когда рушится инфраструктура и жизнь людей в постоянной опасности, это право детей постоянно нарушается.

Есть разные варианты, как дети во время войны в Украине могут получать образование: кто-то выезжает за границу и получает сразу два образования: украинское — дистанционно, иностранное — очно. Такие дети имеют сверхбольшую нагрузку. Есть те, у кого нет надлежащего интернета или обеспечения, чтобы учиться онлайн, — объясняет Токарева.

Мы понимаем, что не во всех общинах у детей есть доступ к надлежащему медицинскому обеспечению. Внутренняя миграция людей в разы увеличила нагрузку на врачей, которые еще оставались в небольших населенных пунктах.

В настоящее время власти максимально быстро реагируют и организовывают медицинские услуги на буквально только что деоккупированных территориях, чтобы обеспечить людей самым необходимым.

Заместитель министра социальной политики Украины говорит, что самой большой проблемой для внутренних переселенцев является отсутствие всего необходимого для жизни и здоровья семьи после переезда в отдаленную общину.

Специалист по защите ребенка Детского фонда ООН Юнисеф Наталья Датченко говорит: сейчас главной целью организации является обеспечение детей качественной психосоциальной поддержкой.

Мы обеспечиваем психологической поддержкой и социальной помощью детей как в Украине, так и во всем мире.

Также она отмечает важность наработки единой политики помощи таким семьям и детям на уровне правительства, над чем сейчас специалисты и работают.

Главное — зафиксироваться

По словам Ульяны Токаревой, часть таких неудобств может решить сама семья, которая переехала на другое место жительства. Ведь государству проще решать проблему, когда о ней по крайней мере известно. Чтобы иметь доступ к медицинским услугам, нужно заключить декларацию с местным врачом. Чтобы иметь социальные выплаты, человек должен связаться с Центром предоставления административных услуг или Управлением социальной защиты населения.

Таким образом, власти и специалисты будут иметь четкий сигнал: вот, человек переехал, надо передать его личное дело и помощь.

Решение о предоставлении услуг решается очень быстро — буквально в день обращения. Стоит только уточнять, для каких услуг необходимо подтверждение ВПЛ, а для каких — не обязательно.

Конечно, все мы хотим, чтобы работники социальной службы имели возможность самостоятельно выявлять семьи, нуждающиеся в помощи, и самостоятельно о них извещать соответствующие учреждения. Но в реальности специалистов по социальной работе, работающих в общинах именно от местного самоуправления, очень мало.

Это объясняется тем, что раньше таких работников просто не хотели нанимать в те или иные общины. Даже сейчас, зайдя на официальную страницу местного самоуправления, бывает трудно или вообще невозможно найти информацию об услугах такого социального работника.

Лучше всего данные функции выполняют волонтерские общественные организации, которые приезжают в общину, куда переехало много людей с пострадавших территорий.

Они оценивают состояние дел и определяют, каких услуг на самом деле не хватает этим людям. Затем сигнализируют соответствующим органам и службам: кого устроить в школу или детский сад, кому необходима работа, кто нуждается в особом медицинском уходе.

В идеале эти моменты должен урегулировать собственный кейс-менеджер каждой семьи, — отмечает Токарева.

Ведь сейчас главными целями социальной сферы являются:

безопасность для детей;

физическая, материальная и психологическая помощь;

поддержка услуг для тех, кто в ней нуждается;

выделение бюджета на содержание детей, растущих без родительской опеки;

выплаты на новорожденных;

поддержка кейс-менеджеров.

Кто такие кейс-менеджеры и чем помогают семьям

Кейс-менеджер — это специалист, сопровождающий семью-ВПЛ на новой территории неопределенный срок. Такой социальный работник проводит оценку возникающих в этой семье проблем, дает четкий инструктаж, как такие ситуации решать, и ищет специалистов, которые могут помочь семье на новой территории.

Кейс-менеджер может помочь решить любой вопрос: от того, в какой детский сад лучше отдать ребенка, до юридических моментов.

Когда ситуация становится более-менее стабильной, социальный работник сообщает семье, что теперь они могут обращаться к нему по всем вопросам, но их ежедневное сотрудничество завершено, объясняет заместитель министра соцполитики.

В Украине же существует проблема: кейс-менеджеров должна набирать и обучать община. Сейчас их финансирование лежит на государстве, но окончательное решение, нужны ли они в том или ином населенном пункте, принимает община.

Сейчас таких специалистов в Украине мало. Им необходимо соответствующее образование, которое в Украине пока не развито.

Ульяна Токарева говорит, что до полномасштабной войны Министерство запустило Telegram-бот с похожими функциями в Мариуполе. То есть люди, проживавшие там, могли за несколько минут найти необходимого специалиста, государственную институцию или ответы на свои вопросы.

Для каждого местного самоуправления важно понять и принять соответствующее решение: люди нуждаются в четкой осведомленности о социальных услугах на той или иной территории. Потому что осведомленный гражданин может даже не нуждаться в помощи государства, если получит консультацию.

О депортации детей во время войны

К сожалению, 13 тысяч депортированных детей — это лишь приблизительное число. Украинская сторона не может подсчитать хотя бы приближенное число тех, кого россияне вывезли в РФ с временно оккупированных территорий.

— Если возникает подозрение о том, что находившийся на ВОТ ребенок депортирован, тогда стоит подать заявку на портал Дети войны. Также есть консультационный центр в Офисе уполномоченного по правам человека, куда можно обращаться в случае депортации людей в Россию.

0800 50 17 20 — звонки из Украины;

044 299 74 08 — звонки из-за границы;

hotline@ombudsman.gov.ua — электронная почта.

Ульяна Токарева признает, что ситуация с неправомерными депортациями и вывозом детей, их убийствами и увечьями на неподконтрольной Украине территории имеет ужасные масштабы. Для безопасности детей взрослые, которые несут ответственность за несовершеннолетних, просто обязаны вывозить их в более безопасные районы Украины или в другие страны.

Даже сейчас работает закон: если ребенок на воспитании, то есть усыновлен, находится на опасной территории, то такой ребенок изымается из семьи и перемещается в другую семью.

Также власти заботятся и работают над тем, чтобы все семьи с детьми покидали опасные участки и эвакуировались вглубь страны или за границу.

Все в руках институций: опыт 2014 и 2022 годов

Эксперт по правам детей Людмила Волынец проанализировала украинский опыт АТО и полномасштабной войны и отметила, что нам нужно срочно увеличивать ответственность за нарушение прав детей.

— И это ответственность общин и местного самоуправления, а не президента или Верховной Рады. Дети в Украине живут на ответственности и деятельности общин, — объясняет Волынец.

В общине должны быть все специалисты, в функциях которых нуждаются дети на той или иной территории. Если есть дети с инвалидностью — значит, нам нужно организовать услуги для них, а если есть дети с девиантным поведением — значит, должны быть и для них соответствующие услуги.

Пока этим занимают службы по делам детей. Но социальных услуг слишком мало для полного обеспечения прав детей. Сюда относятся медицинские, образовательные и правовые структуры.

Эксперт по правам детей заявляет: из-за войны в Украине вся социальная структура о правах детей значительно пошатнулась. Более того: на оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия, украинцы пренебрегают законами Украины — не сообщают в соответствующие органы, что ребенок осиротел. Они просто оставляют такого ребенка у себя.

Это благородно, но незаконно, и сообщать о такого рода ситуациях необходимо в любом случае.

Современные проблемы нуждаются в современных решениях: семейные суды

По словам Людмилы Волынец, сегодняшние проблемы гораздо быстрее и качественнее решали бы семейные суды. И таких, к сожалению, нет в Украине.

Опыт стран ЕС показывает, что семейные суды — это быстрое реагирование на проблему.

— Судья семейного суда в течение одних суток принимает решение относительно устройства ребенка. Это принципиально иная система работы с детьми. Пр1цесс проходит без участия должностных лиц — только суд, — объясняет Волынец.

Нам нужно, чтобы часть полномочий, выполняемая сегодня гражданскими властями (имеется в виду община), перешла к суду.

Насущным вопросом во время войны стало усыновление детей: сейчас многие дети нуждаются в родительской опеке. Как взять опекунство или усыновить ребенка законно, кто это может сделать и какие документы необходимо предоставить — читай в нашем материале!

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