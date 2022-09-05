У малыша бушует ураган эмоций? Читай о причинах детской истерики и что делать родителям

Во время войны психологическое состояние может оказаться нестабильным даже у взрослых. Что уж говорить о детях, у которых эмоциональный интеллект еще не развит?

Переживания ребенка, которые нельзя выразить словами, часто выливаются в истерические приступы. Но родителям не стоит паниковать, ругать и кричать на ребенка. Каждому поведению есть свое объяснение.

Нейропсихологи Дмитрий Вакуленко и Ирина Захожая рассказали, как различать виды детской истерики, а главное — как правильно реагировать на них.

Резкая задержка дыхания

Психологи объясняют, что одним из распространенных случаев истерики у детей дошкольного возраста являются аффективно-респираторные приступы.

— Это когда ребенок от боли, гнева, разочарования делает вдох и задерживает воздух, словно перестает дышать.

Это обычно очень страшно, но на самом деле ничего страшного не происходит и подобные приступы проходят после пяти лет, — успокаивают специалисты.

Такое поведение характерно для малышей, которые устали, голодные, расстроенные, а потому их нервная система перенапряжена.

Как реагировать родителям:

Не паниковать. Быть спокойными и внимательными к состоянию малыша. Пытаться отвлечь ребенка: потереть ушки, подуть, осторожно похлопать по щечкам и ручкам и т.д.

Истерические приступы

Истерика у детей проявляется примерно так: малыш демонстративно рыдает, падает, изгибается в дугу, бьется головой об пол и т.д. Это тревожный звонок, информирующий об истощенности нервной системы.

Эти ураганы эмоций происходят тогда, когда дети не могут словами выразить свои переживания.

Поэтому важно рассказать, что ребенок чувствует и немного включить когнитивные функции ребенка: “Ты сердишься, потому что я не купил(-а) тебе машинку”, — объясняют психологи.

Как реагировать родителям:

Не переутомлять ребенка. Не разрешать бить себя и окружающих. Отвлекать, обнимать, дать возможность поплакать. Не выполнять все капризы. Не высмеивать и не ругать. Обратиться за консультацией к детскому психологу.

Подробный гайд, что делать во время детских истерик, смотри в видео:

Если ребенок регулярно устраивает истерики, иногда взрослым бывает трудно не сорваться на него и выплеснуть свои переживания.

Эмоциональное выгорание у родителей — достаточно опасное состояние, ведь от него страдает вся семья. Читай, как заботиться о своем психологическом здоровье.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!