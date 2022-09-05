У малыша бушует ураган эмоций? Читай о причинах детской истерики и что делать родителям

Во время войны психологическое состояние может оказаться нестабильным даже у взрослых. Что уж говорить о детях, у которых эмоциональный интеллект еще не развит?
Переживания ребенка, которые нельзя выразить словами, часто выливаются в истерические приступы. Но родителям не стоит паниковать, ругать и кричать на ребенка. Каждому поведению есть свое объяснение.
Нейропсихологи Дмитрий Вакуленко и Ирина Захожая рассказали, как различать виды детской истерики, а главное — как правильно реагировать на них.
Психологи объясняют, что одним из распространенных случаев истерики у детей дошкольного возраста являются аффективно-респираторные приступы.
— Это когда ребенок от боли, гнева, разочарования делает вдох и задерживает воздух, словно перестает дышать.
Это обычно очень страшно, но на самом деле ничего страшного не происходит и подобные приступы проходят после пяти лет, — успокаивают специалисты.
Это обычно очень страшно, но на самом деле ничего страшного не происходит и подобные приступы проходят после пяти лет, — успокаивают специалисты.
Такое поведение характерно для малышей, которые устали, голодные, расстроенные, а потому их нервная система перенапряжена.
Как реагировать родителям:
Истерика у детей проявляется примерно так: малыш демонстративно рыдает, падает, изгибается в дугу, бьется головой об пол и т.д. Это тревожный звонок, информирующий об истощенности нервной системы.
Эти ураганы эмоций происходят тогда, когда дети не могут словами выразить свои переживания.
Эти ураганы эмоций происходят тогда, когда дети не могут словами выразить свои переживания.
Поэтому важно рассказать, что ребенок чувствует и немного включить когнитивные функции ребенка: “Ты сердишься, потому что я не купил(-а) тебе машинку”, — объясняют психологи.
Подробный гайд, что делать во время детских истерик, смотри в видео:
Если ребенок регулярно устраивает истерики, иногда взрослым бывает трудно не сорваться на него и выплеснуть свои переживания.
Эмоциональное выгорание у родителей — достаточно опасное состояние, ведь от него страдает вся семья. Читай, как заботиться о своем психологическом здоровье.
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