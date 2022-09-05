У малюка вирує буревій емоцій? Читай про причини дитячої істерики та що робити батькам

Під час війни психологічний стан може бути нестабільним навіть у дорослих. То що вже казати про дітей, у яких емоційний інтелект ще не розвинений?

Переживання дитини, які не можна висловити словами, часто виливаються в істеричні напади. Ось тут батькам не варто панікувати, сваритися та кричати на дитину. Кожній поведінці є своє пояснення.

Нейропсихологи Дмитро Вакуленко та Ірина Захожа розповіли, як розрізняти види дитячої істерики, а головне — як правильно реагувати на них.

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Психологи пояснюють, що одним з найпоширеніших випадків істерики у дітей дошкільного віку є афективно-респіраторні приступи.

— Це коли дитина від болю, гніву, розчарування робить вдих і затримує повітря, ніби перестає дихати.

Це зазвичай дуже страшно, але насправді нічого страшного не відбувається і подібні приступи проходять після п’яти років, — заспокоюють фахівці.

Така поведінка характерна для малюків, які стомлені, голодні, знервовані, а відтак їхня нервова система перенапружена.

Як реагувати батькам:

Не панікувати. Бути спокійними та уважними до стану малюка. Намагатись відвернути увагу дитини: потерти вушка, подути, обережно поплескати по щічках та ручках тощо.

Істеричні напади

Істерика в дітей проявляється приблизно так: малюк демонстративно ридає, падає, вигинається в дугу, б’ється головою об підлогу тощо. Це тривожний дзвоник, який інформує про виснаженість нервової системи.

Ці буревії емоцій відбуваються тоді, коли діти не можуть словами висловити свої переживання.

Тому важливо розказати, що дитина відчуває і трішки увімкнути когнітивні функції дитини: “Ти сердишся, бо я не купив(-ла) тобі машинку”, — пояснюють психологи.

Як реагувати батькам:

Не перевтомлювати дитину. Не дозволяти бити себе та оточення. Відволікати, обіймати, дати можливість поплакати. Не виконувати всі примхи. Не висміювати та не сварити. Звернутись за консультацією до дитячого психолога.

Детальний гайд, що робити під час дитячих істерик, дивись у відео:

Якщо дитина регулярно влаштовує істерики, то інколи дорослим буває важко не зірватись на неї та виплеснути свої переживання.

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