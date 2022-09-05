Батьківство

У малюка вирує буревій емоцій? Читай про причини дитячої істерики та що робити батькам

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 07:00
Дитяча істерика - чому трапляється та як її приборкати
Фото: Pexels

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