Крокуй до укриття — пісня-інструкція заспокоїть твою дитину під час повітряної тривоги

Український гурт Танок на Майдані Конго (ТНМК) разом з дитячою психологинею Світланою Ройз записали пісню-практикум для малят, щоб заспокоїти їх під час повітряної тривоги.

Адже з вересня багато дітей повернуться до дитячих садків та шкіл з умовно безпечних населених пунктів, де було мало або взагалі не було сирен. Тож реакції малюків на такий стрес можуть бути різними.

Читай, як створювалась пісня Крокуй до укриття та як вона працює.

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Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги

За словами психологині, під час сирени дитина може відчувати тривогу, мати панічні атаки чи впадати у ступор. Щоб вивести її з шокового стану потрібно:

скерувати активність;

допомогти в контролі за диханням;

дати можливість розтягнути спазмовані м’язи;

випити води;

відчути контакт зі своїм тілом;

повернути контакт з реальністю.

Коротка ритмічна пісенька Крокуй до укриття пропонує малюкам виконувати вправи, які використовують травматерапевти у своїй роботі. А ще вона надає новий сенс повітряним тривогам: “Коли сирену чуєш — то ЗСУ працює!”

Отож коли ти йдеш з дитиною до укриття, то можна співати цю пісню та виконувати принаймні деякі запропоновані рухи.

Створення пісні Крокуй до укриття

Текст пісні написала Світлана Ройз, музику — Олег Михайлюта (Фагот), а виконав її Олександр Сидоренко (Фоззі). Анімований кліп зробив Олександр Корешеков.

Також у створенні пісні взяв участь дитячий хореографічний ансамбль Зернятко.

Якось після запису курсу для вчителів я прокинулась з думкою, що нам не вистачає зовсім простого, практичного інструменту для дітей. Потрібна пісня, — згадує Ройз.

Вона звернулась з цією пропозицією до ТНМК, яким вдалось написати трек усього за дві години!

— Вона (Світлана Ройз — ред.) запропонувала зробити таку собі пісеньку-інструкцію для діточок, які незабаром підуть до школи під час війни.

Ми погодилися, природно — завжди готові вписуватися в правильні ідеї. Але ми якраз збиралися на довгий виїзд і рахунок йшов на години. F&F встигли, — написав гурт.

ТНМК & Світлана Ройз — Крокуй до укриття: слухати онлайн

У цьому році очікування вересня наповнене тривожністю, страхами та збентеженістю. Читай, як підготувати себе та дитину до навчання в Україні.

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