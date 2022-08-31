Нестандартний наплічник — що покласти дитині у рюкзак і в школу, і в укриття

Незабаром розпочнеться навчальний рік для школярів. Цьогоріч він буде незвичайним. У тих регіонах України, де можна відновити навчання офлайн, діти ходитимуть до школи. Коли буде сповіщення про повітряну загрозу, спускатимуться в укриття.

Тож у патрульній поліції України розповіли, що треба покласти дитині з собою у наплічник, який вона братиме до укриття.

Батькам завжди хочеться покласти все необхідне й більше, але пам’ятай, що не варто перевантажувати наплічник дитини. Їй буде тяжко його нести. Запитай в адміністрації школи, які речі можна зберігати у навчальному закладі.

Що покласти у наплічник дитини

Батьки повинні подбати, щоб у наплічнику дитини були:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та близьких родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Інші необхідні речі має забезпечити школа: їжу, воду, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальну аптечку тощо. Поспілкуйся з представником закладу освіти й уточни наявність необхідних речей.

У патрульній поліції повідомили, що шкільні офіцери проводитимуть уроки безпеки.

Зараз батькам страшно відпускати дитину до школи. Раніше ми розповідали, як підготувати себе та дитину до навчання в Україні.

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