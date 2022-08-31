Нестандартный ранец — что положить ребенку в рюкзак в школу и в укрытие

В скором времени начнется новый учебный год. В этом году он будет необычным. В тех регионах Украины, где можно возобновить обучение офлайн, дети будут ходить в школу. Когда будет уведомление о воздушной угрозе, будут спускаться в укрытие.

Поэтому в патрульной полиции Украины рассказали, что нужно положить ребенку с собой в рюкзак, который он будет брать в укрытие.

Родителям всегда хочется положить все необходимое и побольше, но помни, что не стоит перегружать рюкзак ребенка. Ему будет тяжело его нести. Спроси у администрации школы, какие вещи можно хранить в учебном заведении.

Что положить в рюкзак ребенка

Родители должны позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка были:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

записка от родителей, в которой указано ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

Другие необходимые вещи должна обеспечить школа: еду, воду, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальную аптечку и т. д. Пообщайся с представителем учебного заведения и уточни наличие необходимых вещей.

В патрульной полиции сообщили, что школьные офицеры будут проводить уроки безопасности.

Сейчас родителям страшно отпускать ребенка в школу. Раньше мы рассказывали, как подготовить себя и ребенка к обучению в Украине.

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