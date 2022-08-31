Родительство

Нестандартный ранец — что положить ребенку в рюкзак в школу и в укрытие

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 августа 2022, 09:00
Що покласти дитині у наплічник в укриття: необхідний список
Фото: Pexels

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