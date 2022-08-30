Боюсь отпускать ребенка в школу. Как подготовить себя и ребенка к новым реалиям учебы в Украине

Сентябрь ассоциируется с началом обучения. И дети, и родители всегда ждали его с разными эмоциями. Но в этом году ожидание сентября больше наполнено тревожностью, страхами и смятением.

Уже более шести месяцев в стране идет полномасштабная война, постоянные воздушные тревоги, ощущение опасности и нестабильности – все это лишь усиливает чувство тревожности у родителей.

Их мнения кардинально разделились – кто-то активно поддерживает оффлайн-обучение, другие не могут представить, как это будет происходить в условиях военного времени.

О том, как выбрать форму обучения для ребенка и не переживать, рассказала психолог и координатор горячей линии психологической поддержки благотворительного фонда Запорука Лиля Сироха.

Как подготовить ребенка к началу школы?

Во-первых, нужно понять, что какое бы решение не приняла твоя семья, оффлайн-учеба или дистанционное — оно будет правильным для тебя и семьи.

Важно осознать, что любая война заканчивается, поэтому ситуация такой, как сейчас, вечно не будет.

Во-вторых, помни, спокойная мама – спокойный ребенок. Если ты знаешь, что будешь постоянно беспокоиться и переживать, выбери тот формат обучения, при котором будешь чувствовать себя спокойнее.

Ведь твой ребенок сейчас нуждается в поддержке, как никогда. Даже если есть много страхов и тревог, не стоит их все озвучивать детям, это может оказать негативное влияние на их психологическое состояние.

Также нужно быть готовым к тому, что сейчас когнитивные способности детей могут несколько ухудшиться, потому что сейчас всех нас окружает чрезмерное количество стрессовых факторов.

Стоит снизить планку ожиданий от ребенка. В этом году им особенно нужна поддержка и опора взрослых, даже если ребенок самостоятельный и ответственный.

Вовлеченность и внимание родителей должно быть сильнее, особенно в начале обучения. Именно в этот период малыш может демонстрировать ухудшение в обучении, главное не критиковать. Со временем это наладится, ребенок привыкнет к школе и стабильности.

Оффлайн-обучение в Украине

Если ребенок уже давно не посещал школу в оффлайн-формате, вместе прогуляйтесь к ней тем же маршрутом, по которому ребенок будет ходить каждый день. Вспомните вместе какие-нибудь приятные истории.

Конечно, избежать тревог во время учебы вряд ли удастся, поэтому обязательно проговори с ребенком алгоритм действий во время сирены.

Если школа открывается, значит, в ней есть бомбоубежище – проговори с ребенком, как будут действовать учителя и что нужно делать ему (ей) в этот момент.

Хорошо, если в школу ребенок будет брать какую-нибудь маленькую игрушку или игрушку-антистресс. Это будет напоминать о доме и успокаивать.

Дистанционное обучение

Если твой ребенок будет учиться онлайн дома, также следует проговорить алгоритм действий во время сирен и тревог. Обсудите волнующие вопросы, можно даже смоделировать урок, чтобы малыш понял, чего ждать.

Ребенок может беспокоиться и переживать, поэтому при возможности дай ему больше тактильности, больше объятий и поддержки.

Перед началом обучения устрой небольшой домашний праздник – начало школьного года. Сейчас дети особенно нуждаются в положительных эмоциях. Просто будь рядом – так гораздо легче справиться с любыми трудностями.

И не забывай о режиме. Даже если ребенок будет учиться онлайн, пора откорректировать режим сна и отдыха.

Между прочим, сон – важная составляющая физического и ментального здоровья как детей, так и взрослых. Мы недавно писали, как часы сна влияют на нас и выделение гормонов.

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