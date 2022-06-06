Досыпайте свою норму! Нутрициолог объясняет, как часы сна влияют на наш организм и гормоны

“Заспівай мені, мамо, колискову”, — это, конечно, хорошие слова, и идея неплохая. Однако большинство из нас даже не догадываются, как после них спать и сколько нужно нашему организму сна.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как количество часов, потраченных на сон, влияет на человеческое тело.

Эксперт уверяет: многое зависит именно от сна — похудение, спортивные тренировки, тревожные состояния. Любое внешнее воздействие на организм можно скорректировать именно сном.

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Но как недостаточное количество сна, так и его избыток, будут негативно влиять на здоровье.

Что происходит с телом из-за недостатка или избытка сна

0-2 часа — появляется микросон (неожиданный эпизод сонливости или сна, продолжающийся несколько секунд), провалы в памяти, стремительное снижение внимания и концентрации;

3-4 часа — стремительно повышается уровень сахара в крови, появляется состояние пониженной чувствительности тканей организма к действию инсулина, увеличение веса тела;

менее 5 часов — вербальные навыки и острота ума снижаются, более высокие риски преждевременной смерти;

5-6 часов — тело начинает забирать мышцы, а не жир, чтобы компенсировать энергетические потери. Стремительно усиливается чувство голода, что приводит к перееданию. Со временем иммунитет слабеет, поэтому можно скорее заболеть;

6-7 часов — минимальное количество сна для восстановления когнитивных функций и нормальной памяти;

7-8 часов — появляется возможность держать стабильный уровень сахара крови и чувствительность к инсулину;

8-9 часов — оптимальное количество сна для физического восстановления;

10 часов — ускоренное восстановление после тяжелых физических и стрессовых нагрузок, необходимое время для сна при болезнях;

11-12 часов — гиперсомния, повышенная утомляемость, сонливость, депрессивные симптомы, повышаются риски заболеть диабетом и болезнями сердца;

13+ часов — повышенный риск заболеваний и смерти.

Кроме того, следует учитывать также и особенности возраста человека. Так, например, новорожденным нужно 15-17 часов в день, малышам — 10-15, дошкольникам — 10-12, подросткам — 8-10.

Что касается взрослых, то оптимальное количество часов для сна — от семи до девяти, а для пожилых людей — от шести до восьми.

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