Досыпайте свою норму! Нутрициолог объясняет, как часы сна влияют на наш организм и гормоны

“Заспівай мені, мамо, колискову”, — это, конечно, хорошие слова, и идея неплохая. Однако большинство из нас даже не догадываются, как после них спать и сколько нужно нашему организму сна.
Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как количество часов, потраченных на сон, влияет на человеческое тело.
Эксперт уверяет: многое зависит именно от сна — похудение, спортивные тренировки, тревожные состояния. Любое внешнее воздействие на организм можно скорректировать именно сном.
Но как недостаточное количество сна, так и его избыток, будут негативно влиять на здоровье.
Кроме того, следует учитывать также и особенности возраста человека. Так, например, новорожденным нужно 15-17 часов в день, малышам — 10-15, дошкольникам — 10-12, подросткам — 8-10.
Что касается взрослых, то оптимальное количество часов для сна — от семи до девяти, а для пожилых людей — от шести до восьми.
Однако иногда нашему сну мешают страшные сновидения. Читай, почему нам снятся ночные ужасы и как их преодолеть.