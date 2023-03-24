Здоровье и красота

Спать как младенец? Уже и забыли! Почему твой сон становится хуже с возрастом и что с этим делать — объяснение ученых

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 марта 2023, 22:00
Чому сон стає гіршим
Фото: Unsplash, Pexels

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