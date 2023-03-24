Спать как младенец? Уже и забыли! Почему твой сон становится хуже с возрастом и что с этим делать — объяснение ученых

Спать, словно младенец. Довольно часто эти слова звучат как мечта. Особенно понимаешь ценность качественного сна с возрастом, поскольку появляются определенные проблемы.

Издание The New York Times отмечает, что согласно исследованиям, качество сна действительно ухудшается с возрастом. Однако все можно скорректировать, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях.

Что говорят исследования о зависимости сна от возраста

Медицинский директор центра сна Индианы и профессор сна в Колледже остеопатической медицины Марианского университета доктор Абхинав Сингх уверен, что человеческий организм можно сравнить с машиной. Он же со временем выходит из строя и начинает хуже ездить, то есть иметь меньшее качество сна.

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Исследования 2018 показали, что пожилые люди засыпают дольше, чаще просыпаются и дремлют днем, чем молодежь. Кроме того, пожилые люди меньше времени проводят в состоянии глубокого сна, который обычно способствует росту и восстановлению костей и мышц, а также укрепляет иммунную систему и помогает мозгу реорганизовывать и консолидировать воспоминания.

Абхинав Сингх добавляет, что также с возрастом в человеческом организме уменьшается уровень мелатонина, который играет немаловажную роль в циклах сна.

Еще одно важное исследование, которое проводилось в 1995 году, показало, что 57% людей в возрасте от 65 лет имеют по крайней мере одну жалобу на качество сна. Это были как проблемы с засыпанием или ранним пробуждением, так и с чувством тревоги и сонливости в течение дня.

Свежее исследование за 2014 год свидетельствует, что более половины испытуемых имели один или два симптома бессонницы незадолго до опроса.

А по данным Национального института старения, женщины в старшем возрасте испытывают больше проблем со сном, чем их сверстники-мужчины. Ученые связывают такие результаты опроса с периодом менопаузы, который оказывает свое влияние на качество сна.

Почему с возрастом качество сна ухудшается

Профессор психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета Луис де Лесеа отмечает, что ученые только начинают понимать, что на самом деле происходит с качеством сна в преклонном возрасте.

Однако причина может состоять в том, что определенный кластер нейронов, ответственных за состояние организма без сна, начинает чрезмерно стимулироваться, что нарушает циклы сна. Такие выводы Луис де Лесеа сделал после исследования на мышах, у которых часть мозга, что реагирует на сон — гипоталамус — подобна человеческой.

Еще одна причина может состоять в области мозга, регулирующей циркадные ритмы. С возрастом она может ухудшаться, что приводит к расстройствам сна.

Но не стоит принимать во внимание только физиологические факторы. Ведь изменение образа жизни тоже оказывает значительное влияние на здоровье человека. Например, по словам профессора и исследователя Адама Спира, когда человек выходит на пенсию, то у него нарушается расписание дня и меняется рутина.

Так что человек может чаще дремать, или позже ложиться спать. Такие изменения могут оказать значительное влияние на ее циркадные ритмы.

Кроме того, Адам Спира в 2014 году определил, что пожилые люди, которые не могут заниматься самостоятельно домашними делами или встречаться с друзьями, то есть вести более активный образ жизни, могут иметь больше проблем со сном.

Абхинав Сингх также добавляет, что поскольку люди с возрастом приобретают больше проблем со здоровьем, это тоже может усугублять их сон. В частности, большое влияние оказывают как просто плохое самочувствие, так и определенные лекарства.

Они действительно могут действовать как дротики в вашу доску для сна.

Как улучшить качество сна

Адам Спира уверен, что рутина и ее корректировка может исправить большинство проблем со сном вне зависимости от возраста человека. Исследования ученого показывают, что если просто ложиться и просыпаться в одно и то же время, это может помочь улучшить качество сна.

Также исследование 2022 года показало, что 40 минут аэробных и силовых тренировок четыре раза в неделю помогают пожилым людям быстрее засыпать.

Доктор Абхинав Сингх считает, что важно обратить внимание и на питание, а точнее его режим. Кроме того, немалую роль играют прогулки на свежем воздухе, ведь это помогает контролировать уровень мелатонина в организме и наладить циркадные ритмы.

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