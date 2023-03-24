Здоров'я та краса

Спати як немовля? Вже й забули! Чому твій сон стає гіршим із віком та що з цим робити — пояснення науковців

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Березня 2023, 22:00
Чому сон стає гіршим
Фото: Unsplash, Pexels

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