Спати як немовля? Вже й забули! Чому твій сон стає гіршим із віком та що з цим робити — пояснення науковців

Спати, ніби немовля. Досить часто ці слова звучать як мрія. Особливо розумієш цінність якісного сну з віком, оскільки з’являються певні проблеми.

Видання The New York Times зазначає, що згідно з дослідженнями, якість сну й справді погіршується з віком. Однак усе можна скоригувати, щоб почуватись краще за будь-яких умов.

Що говорять дослідження про залежність сну від віку

Медичний директор центру сну Індіани та професор сну в Коледжі остеопатичної медицини Маріанського університету доктор Абхінав Сінгх впевнений, що людський організм можна порівняти з машиною. Він само з часом виходить з ладу та починає гірше їздити, тобто мати меншу якість сну.

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Дослідження 2018 року показали, що люди похилого віку засинають довше, частіше прокидаються та дрімають вдень, ніж молодь. Крім того, старші люди менше часу проводять у стані глибокого сну, який зазвичай сприяє росту та відновленню кісток і м’язів, а також зміцнює імунну систему та допомагає мозку реорганізовувати та консолідувати спогади.

Абхінав Сінгх додає, що також з віком у людському організмі зменшується рівень мелатоніну, який відіграє важливу роль у циклах сну.

Ще одне важливе дослідження, яке проводилось у 1995 році, показало, що 57% людей віком від 65 років мають принаймні одну скаргу на якість сну. Це були як проблеми із засипанням, чи раннім пробудженням, так і з відчуттям тривоги та сонливості протягом дня.

Свіжіше дослідження за 2014 рік свідчить, що більше ніж половина піддослідних мали один чи два симптоми безсоння незадовго до опитування.

А за даними Національного інституту старіння, жінки у старшому віці мають більше проблем зі сном, ніж їхні однолітки-чоловіки. Науковці пов’язують такі результати опитування з періодом менопаузи, який має свій вплив на якість сну.

Чому з віком якість сну погіршується

Професор психіатрії та поведінкових наук Стенфордського університету Луїс де Лесеа наголошує, що науковці лише починають розуміти, що насправді відбувається з якістю сну у похилому віці.

Однак з причин може полягати у тому, що певний кластер нейронів, що відповідальні за стан організму без сну, починає надмірно стимулюватися, що порушує цикли сну. Такі висновки Луїс де Лесеа зробив після дослідження на мишах, у яких частина мозку, що реагує на сон — гіпоталамус — подібна до людської.

Ще причина може бути в області мозку, яка регулює циркадні ритми. З віком вона може погіршуватись, що призводить до розладів сну.

Та не варто брати до уваги лише фізіологічні чинники. Адже зміна способу життя теж значно впливає на здоров’я людини. Наприклад, за словами професора та дослідника Адама Спіра, коли людина виходить на пенсію, то у неї порушується розклад дня й змінюється рутина.

Тож людина може частіше дрімати, або ж пізніше лягати спати. Такі зміни можуть мати значний вплив на її циркадні ритми.

Крім того, Адам Спіра у 2014 році визначив, що люди похилого віку, які не можуть займатись самостійно хатніми справами чи зустрічатись з друзями, тобто вести більш активний спосіб життя, можуть мати більше проблем зі сном.

Абхінав Сінгх також додає, що оскільки люди з віком набувають більше проблем зі здоров’ям, це теж може погіршувати їхній сон. Зокрема, значний вплив мають як просто погане самопочуття, так і певні ліки.

Вони справді можуть діяти як дротики у вашу дошку для сну.

Як покращити якість сну

Адам Спіра впевнений, що рутина та її корегування може виправити більшість проблем зі сном незалежно від віку людини. Дослідження науковця показують, що якщо просто лягати та прокидати в один і той самий час, то це може допомогти поліпшити якість сну.

Також дослідження 2022 року показало, що 40 хвилин аеробних та силових тренувань чотири рази на тиждень допомагають літнім людям швидше засинати.

Доктор Абхінав Сінгх вважає, що важливо звернути увагу й на харчування, а точніше — його режим. Крім того, чималу роль грають й прогулянки на свіжому повітрі, адже це допомагає контролювати рівень мелатоніну в організмі та налагодити циркадні ритми.

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