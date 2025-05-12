Сказ: симптоми у людей і тварин — що слід знати, аби врятувати життя

Не чіпай — щоб не підхопити недугу? Найімовірніше, так батьки казали тобі про безпритульних котів і собак. Раціональне зерно у цій забороні є, адже тварини можуть хворіти на сказ. Це стосується як котів і собак, так і диких тварин, як от лисиця чи вовк.

Що таке сказ, які симптоми у людей і тварин та що робити після укусу тварини — розповідаємо далі у матеріалі.

Що таке сказ

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, сказ — це гостре інфекційне вірусне захворювання тварин і людей.

Перші симптоми сказу в людей:

підвищення температури;

біль, дискомфорт, поколювання чи печіння в місці укусу.

Сказ може призводити до енцефаліту, гідрофобії (боязні води), паралічу м’язів та коми аж до летальних випадків.

Інфекція тяжко вражає центральну нервову систему хворого, внаслідок чого з’являється смертельне запалення головного і спинного мозку.

Симптоми сказу у тварини

Надмірна слинотеча;

блювота;

збудження;

агресія;

споживання неїстівних речей;

виснаження.

Сказ може передатись від тварини до людини через укус, подряпину, ушкодження шкіри, контакт зі слизовими оболонками, ослинення. Особливо вразливими до цієї хвороби є діти.

Що робити після укусу тварини

Якщо тебе вкусила чи подряпала дика/безпритульна тварина, то потрібно негайно:

промити рану водою з милом; звернутись до лікаря; розпочати курс вакцинації від сказу.

Щеплення захищає людину від захворювання у 96–99 % випадків. Вакцину потрібно ввести в день укусу, а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні. Почати курс лікування важливо не пізніше, ніж через два тижні після інфікування.

Найбільш небезпечними є укуси в обличчя, шию, голову, пальці рук та промежину, адже тоді інкубаційний період вірусу може скоротитись з кількох місяців до тижня.

У такому разі додатково застосовують людський антирабічний імуноглобулін. Його потрібно ввести не пізніше трьох діб після контакту з хворою твариною.

Інколи ми страждаємо ще й від харчового отруєння. Маємо надію, тобі це не стане у пригоді, однак корисно знати, як лікувати кишкову інфекцію.

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