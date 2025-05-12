Бешенство: симптомы у людей и животных — что нужно знать, чтобы спасти жизнь

Не трогай, чтобы не подхватить недуг? Скорее всего, так родители говорили тебе о бездомных котах и собаках. Рациональное зерно в этом запрете есть, ведь животные могут болеть бешенством. Это касается как кошек и собак, так и диких животных, таких как лиса или волк.

Что такое бешенство, какие симптомы у людей и животных, и что делать после укуса — рассказываем далее в материале.

Что такое бешенство

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, бешенство — это острое инфекционное вирусное заболевание животных и людей.

Первые симптомы бешенства у людей:

повышение температуры;

боль, дискомфорт, покалывание или жжение в месте укуса.

Бешенство может приводить к энцефалиту, гидрофобии (боязни воды), параличу мышц и комы вплоть до летальных исходов.

Инфекция тяжело поражает центральную нервную систему больного, в результате чего появляется смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Симптомы бешенства у животного

Чрезмерное слюнотечение;

рвота;

возбуждение;

агрессия;

потребление несъедобных вещей;

истощение.

Бешенство может передаться от животного к человеку через укус, царапину, повреждение кожи, контакт со слизистыми оболочками, ослюнение. Особенно уязвимы к этой болезни дети.

Что делать после укуса животного

Если тебя укусило или поцарапало дикое/бездомное животное, то нужно немедленно:

промыть рану водой с мылом; обратиться к врачу; начать курс вакцинации от бешенства.

Прививка защищает человека от заболевания в 96–99% случаев. Вакцину нужно ввести в день укуса, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Начать курс лечения необходимо не позднее чем через две недели после инфицирования.

Наиболее опасны укусы в лицо, шею, голову, пальцы рук и промежность, ведь тогда инкубационный период вируса может сократиться с нескольких месяцев до недели.

В этом случае дополнительно применяют человеческий антирабический иммуноглобулин. Его нужно ввести не позднее трех суток после контакта с больным животным.

Иногда мы страдаем от пищевого отравления. Надеемся, тебе это не пригодится, однако полезно знать, как лечить кишечную инфекцию.

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