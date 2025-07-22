Тошнота может быть чем-то серьезным! Рассказываем, что такое кишечная инфекция и как ее лечить

Летом мы любим есть уже спелые овощи и фрукты, а также покупать что-нибудь сладкое, когда гуляем с друзьями вечером. Часто можем покупать какой-нибудь фастфуд компанией или готовить вкусности дома.

Однако летом все чаще возникает заражение кишечными инфекциями. Причиной этого может служить неправильное хранение продуктов во время жары. В таком случае в них развивается патогенная микрофлора.

Токсины, которые накапливаются в продуктах, могут также стать причиной тяжелого отравления. Также это состояние может вызвать неочищенная вода в случае употребления.

Что такое кишечная инфекция

Кишечная инфекция — это заболевание, вызванное болезнетворными вирусами или бактериями, поражающими слизистую желудочно-кишечного тракта. Бактерии, которые могут этому способствовать это дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилокок, палочка брюшного тифа, вибрионные холеры и т.д.

Как лечить кишечную инфекцию

Чем нужно лечить кишечную инфекцию, рассказала врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

— Во время лечения острых кишечных инфекций правила одинаковы как для взрослых, так и для детей, — объяснила врач.

Растворы для регидратации

Во время отравления человеку нужно пить как можно больше воды и регидрационных растворов, а также воду с электролитами. Часто дети не хотят пить такие растворы, в таком случае нужно следить за количеством мочи и наличием слез.

Если того или иного мало, нужно везти ребенка в стационар.

Диета

При отравлении нельзя голодать, однако пища должна быть комфортной температуры и консистенции.

Однако ни в коем случае нельзя употреблять супы на бульоне, жирном мясе, свежих овощах и молочных продуктах.

Они не будут перевариваться. Но насильно заставлять есть тоже нельзя, ведь человеку может стать хуже.

Сорбенты

В первые дни отравления, когда заболевание развивается быстро, следует употреблять сорбенты. Они впитывают в себя токсины. Лекарство и пищу при этом принимать нужно с разницей в час, ведь сорбенты впитывают и питательные вещества.

Противовоспалительные, жаропонижающие препараты

Такие препараты следует употреблять при необходимости, если у взрослого или ребенка поднялась температура. Если принимаешь или даешь ребенку противорвотные препараты, будь осторожен(-ой) с дозировкой. Если хочешь дать их ребенку, то лучше посоветуйся с врачом.

При острых кишечных инфекциях нужно действовать быстро и четко. Следить за состоянием, при любом ухудшении, или при отсутствии облегчения за три дня, следует обратиться за помощью к врачу.

Как предотвратить кишечные инфекции

Первое и самое главное правило — тщательно мыть руки с мылом после туалета, держания денег и т.д. Кроме этого, следуй следующим советам:

кипяти воду, которую употребляешь, умываешься или моешь руки, посуду, если сомневаешься в ее качестве;

хорошо туши, провари или пропеки продукты животного происхождения: яйца, мясо и т.п.;

тщательно мой овощи и фрукты;

не употребляй незнакомые и подозрительные грибы, ягоды, травы и другие растения;

соблюдай сроки годности и правила хранения продуктов. Сохраняй готовую пищу без холода не более двух часов;

мой поверхности и держи в чистоте кухонные приборы, используемые для приготовления пищи;

избегай покупки продуктов в местах несанкционированной торговли;

не бери в дорогу скоропортящиеся продукты: колбасные, молочные, кулинарные, кондитерские изделия и т.п.;

воздержись от купания в непроточных водоемах, а также на необорудованных пляжах, не проглатывай воду из таких водоемов;

регулярно мой и дезинфицируй детские игрушки;

используй индивидуальную посуду;

избегай контактов с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний.

