Нудота може бути дечим серйозним! Що таке кишкова інфекція та як її лікувати

Влітку ми полюбляємо їсти вже стиглі овочі та фрукти, а також купувати щось солоденьке, коли гуляємо з друзями увечері. Часто можемо купувати якийсь фастфуд компанією або готувати смаколики вдома.

Проте влітку все частіше виникає зараження кишковими інфекціями. Причиною цього може бути неправильне зберігання продуктів під час спеки. У такому разі в них розвивається патогенна мікрофлора.

Також токсини, які накопичуються у продуктах, можуть стати причиною тяжкого отруєння. Так само цей стан може викликати неочищена вода у разі вживання.

Що таке кишкова інфекція

Кишкова інфекція — це захворювання, викликане хвороботворними вірусами або бактеріями, які вражають слизову шлунково-кишкового тракту. Бактерії, що можуть цьому сприяти це дизентерійна паличка, сальмонела, стафілокок, паличка черевного тифу, вібріоном холери тощо.

Як лікувати кишкову інфекцію

Чим потрібно лікувати кишкову інфекцію, розповіла лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова.

— Під час лікування гострих кишкових інфекцій правила однакові як для дорослих, так і для дітей, — пояснила лікарка.

Розчини для регідратації

Під час отруєння людині треба пити якомога більше води та розчинів для регідрації, а також воду з електролітами. Часто діти не хочуть пити такі розчини, в такому разі треба слідкувати за кількістю сечі та наявністю сліз.

Якщо того чи іншого мало, то треба везти дитину до стаціонару.

Дієта

Під час отруєння не можна голодувати, проте їжа має бути комфортної температури та консистенції.

Проте в жодному разі не можна вживати супів на бульйоні, жирного м’яса, свіжих овочів та молочних продуктів.

Вони не перетравлюватимуться. Але насильно змушувати їсти теж не можна, адже людині може стати гірше.

Сорбенти

В перші дні отруєння, коли захворювання розвивається швидко, треба вживати сорбенти. Вони всмоктують у себе токсини. Ліки і їжу при цьому приймати потрібно з різницею у годину, адже сорбенти всмоктують і поживні речовини.

Протизапальні, жарознижувальні препарати

Такі препарати треба вживати за потреби, якщо в дорослого чи дитини піднялася температура. Якщо приймаєш або даєш дитині протиблювотні препарати, будь обережним(-ою) з дозуванням. Якщо хочеш дати їх дитині, то краще порадься з лікарем.

При гострих кишкових інфекціях діяти потрібно швидко і чітко. Слідкувати за станом, при будь-якому погіршенні, або при відсутності полегшення за три дні, треба звернутися по допомогу до лікаря.

Як запобігти кишковим інфекціям

Перше і найголовніше правило — ретельно мити руки з милом після вбиральні, тримання грошей тощо. Крім цього, дотримуйся таких порад:

кип’яти воду, яку вживаєш, вмиваєшся чи миєш руки, посуд, — якщо маєш сумніви щодо її якості;

добре тушкуй, проварюй або прожарюй продукти тваринного походження: яйця, м’ясо тощо;

ретельно мий овочі та фрукти;

не вживайте незнайомі та підозрілі гриби, ягоди, трави та інші рослини;

дотримуйтеся термінів придатності й правил зберігання продуктів. Зберігай готову їжу без холоду не більше двох годин;

мий поверхні та тримай в чистоті кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;

уникай купівлі продуктів у місцях несанкціонованої торгівлі;

не бери в дорогу продукти, що швидко псуються: ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби тощо;

утримайся від купання в непроточних водоймах, а також на необладнаних пляжах, не ковтай воду з таких водойм;

регулярно мий та дезінфікуй дитячі іграшки;

використовуй індивідуальний посуд;

уникай контактів із людьми, які мають ознаки інфекційних захворювань.

Література, яку ми використали при написанні матеріалу:

1. Гострі кишкові інфекції: перші симптоми інфікування та методи профілактики влітку – МОЗ

2. Як уберегтися від гострих кишкових інфекцій у спеку – Центр громадського здоров’я МОЗ України

3. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник / Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха

Ще однією часто проблемою, з якою зустрічається організм людини влітку, є тепловий удар. Раніше ми розповідали, що таке тепловий та сонячний удар і як їх уникнути.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!