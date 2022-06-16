Корисні овочі можуть бути небезпечними. Розповідаємо, що таке нітрати та як зменшити їх кількість самостійно

Нарешті розпочався сезон овочів та фруктів і ми маємо змогу нормалізувати свій раціон. Проте навіть здорове харчування може нашкодити. Все тому, що у багатьох ранніх овочах часом міститься велика кількість нітратів.

Що таке нітрати

Нітрати — це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Переважно вони містяться в мінеральних добривах, завдяки яким овочі швидше дозрівають.

Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Але нашкодити людині нітрати можуть, коли їх кількість значно перевищить допустиму норму.

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Під впливом хімічних реакцій нітрати, що потрапляють до організму людини, перетворюються на нітрити.

Безпечна добова доза нітратів для дорослої людини становить 5 мг на 1 кг маси тіла.

Де найбільше нітратів

Овочі й фрукти — основне джерело надходження до організму людини нітратів (70–90% від загальної кількості).

У Держпродспоживслужбі Києва розповіли, де міститься найбільше нітратів та як зменшити їх кількість.

Високий вміст нітратів мають коренеплоди: морква, столові буряки, редька, редис. Також багато нітратів у городній зелені: салаті, шпинаті, селері, петрушці, ревені.

Середній рівень нітратів мають картопля, томати, баклажани, цибуля, часник, цвітна капуста, квасоля, огірки. Низький — фрукти і ягоди.

Але не варто хвилюватися через улюблені коренеплоди. Рівень нітратів в овочах можна зменшити в домашніх умовах.

Як зменшити рівень нітратів в овочах самостійно

Існує кілька простих порад, як це зробити. По-перше, можна замочити зелень у воді на півтори години. Періодично треба міняти воду, а потім промити. Споживай тільки листя, оскільки стебло вбирає найбільше нітратів.

По-друге, треба ретельно мити та чистити овочі. З капусти знімай верхні листки, а в інших овочів обрізай місце, де росте “хвостик”.

Не зберігай довго салати та овочі за кімнатної температури, оскільки нітрати в таких умовах швидко перетворюються на нітрити.

Також радимо готувати салати та інші страви в емальованому посуді.

Ознаки гострого отруєння нітратами

Якщо тобі стало зле від великої кількості з’їдених овочів, можливо, ти отруївся нітратами. Найхарактерніші ознаки:

виражена синюшність шкіри й слизових оболонок;

різка загальна слабкість, сонливість;

запаморочення, сильні головні болі, потемніння в очах;

задишка;

порушення координації рухів;

зниження артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень;

у важких випадках — судоми, втрата свідомості, коматозний стан.

Як уникнути отруєння нітратами

Насамперед споживай чисту воду. Не слід вживати для харчування воду з криниць, колодязів, бюветів тощо.

Рівень нітратів у воді не має перевищувати 50,0 мг/куб. дм.

Ти маєш право попросити у продавця овочів документ, що підтверджує безпечність та якість продукту. Якщо, ти сам(-а) вирощуєш овочі, то з обережністю використовуй мінеральні добрива.

Фрукти мають так само багато вітамінів, як і овочі. Проте ми звикли деякі фрукти чистити і їсти без шкірки. Раніше ми розповідали, чи безпечно їсти шкірку від овочів.

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