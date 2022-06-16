Їжа та рецепти

Корисні овочі можуть бути небезпечними. Розповідаємо, що таке нітрати та як зменшити їх кількість самостійно

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2022, 09:00
Що таке нітрати та як знизити їх рівень
Фото: Pexels

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