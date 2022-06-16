Полезные овощи могут быть небезопасными. Рассказываем, что такое нитраты и как уменьшить их количество самостоятельно

Наконец-то начался сезон овощей и фруктов и у нас есть возможность нормализовать свой рацион. Однако даже здоровое питание может навредить. Все потому, что во многих ранних овощах иногда содержится большое количество нитратов.

Что такое нитраты

Нитраты — это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Преимущественно они содержатся в минеральных удобрениях, позволяющих овощам быстрее дозреть.

Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма. Но навредить человеку нитраты могут, если их количество значительно превысит допустимую норму.

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Под влиянием химических реакций нитраты, попадающие в организм человека, превращаются в нитриты.

Безопасная суточная доза нитратов для взрослого составляет 5 мг на 1 кг веса тела.

Где больше нитратов

Овощи и фрукты — основной источник поступления в организм человека нитратов (70–90% от общего количества).

В Госпродпотребслужбе Киева рассказали, где содержится больше всего нитратов и как уменьшить их количество.

Высокое содержание нитратов имеют корнеплоды: морковь, столовая свекла, редька, редис. Также много нитратов содержится в огородной зелени: салате, шпинате, сельдерее, петрушке, ревене.

Средний уровень нитратов имеют картофель, томаты, баклажаны, лук, чеснок, цветная капуста, фасоль, огурцы. Низкий — фрукты и ягоды.

Но не стоит волноваться из-за любимых корнеплодов. Уровень нитратов в овощах можно снизить в домашних условиях.

Как уменьшить уровень нитратов в овощах самостоятельно

Есть несколько простых советов, как можно снизить уровень нитратов в овощах. Во-первых, замочить зелень в воде на полтора часа. Периодически нужно менять воду, затем промыть. Употребляй только листья, поскольку стебель впитывает больше нитратов.

Во-вторых, нужно тщательно мыть и чистить овощи. С капусты снимай верхние листья, а у других овощей обрезай место, где растет “хвостик”.

Не храни долго салаты и овощи при комнатной температуре, поскольку нитраты в таких условиях быстро превращаются в нитриты.

Также советуем готовить салаты и другие блюда в эмалированной посуде.

Признаки острого отравления нитратами

Если тебе стало плохо от большого количества съеденных овощей, возможно, ты отравился нитратами. Характерные признаки:

выраженная синюшность кожи и слизистых;

резкая общая слабость, сонливость;

головокружение, сильные головные боли, потемнение в глазах;

одышка;

нарушение координации движений;

снижение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений;

в тяжелых случаях — судороги, потеря сознания, коматозное состояние.

Как избежать отравления нитратами

В первую очередь, пей чистую воду. Не стоит употреблять для питания воду из колодцев, бюветов и т.д.

Уровень нитратов в воде не должен превышать 50 мг/куб. дм.

Ты имеешь право попросить у продавца овощей документ, подтверждающий безопасность и качество продукта. Если ты сам(-а) выращиваешь овощи, то с осторожностью используй минеральные удобрения.

Фрукты содержат так же много витаминов, как и овощи. Однако мы привыкли некоторые фрукты чистить и есть без кожуры. Ранее мы рассказывали, безопасно ли есть кожуру от овощей.

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