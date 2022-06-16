Еда и рецепты

Полезные овощи могут быть небезопасными. Рассказываем, что такое нитраты и как уменьшить их количество самостоятельно

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 июня 2022, 09:00
Що таке нітрати та як знизити їх рівень
Фото: Pexels

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