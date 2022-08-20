Щоб спати солодко і якісно. Дієві методи від безсоння

Сон дуже важливий для нашого емоційного та фізичного здоров’я. Під час якісного сну в організмі відбувається багато процесів, які допомогають нам бути бадьорими та ефективними упродовж наступного дня.

Однак війна внесла в життя і сон кожного свої корективи. Тепер посеред ночі нас можуть будити сирени, впливаючи на графік сну та інколи спричиняючи безсоння.

Звісно, безсоння може трапитися з кожним, але якщо вчасно не налагодити сон, то можна отримати вигорання.

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Як боротися з безсонням

Підготуйся до сну

Це не одруківка, до сну теж треба готуватися, просто про це мало хто знає. Зазвичай люди просто лежать у ліжку й гортають стрічку в соцмережах або переглядають улюблені програми.

Спробуй замість моніторингу новин зробити щось справді корисне для себе й свого сну.

За годину до сну

Провітри кімнату.

Прийми теплий душ.

Подихай, використовуючи дихальні практики.

Одна з найефективніших вправ називається 4-7-8. Автор методики — професор Ендрю Вейл. Все, що треба зробити — зручно сісти й заплющити очі, в такому положенні вдихати та видихати за схемою назви.

Вдих треба робити протягом чотирьох секунд, затримати подих на сім секунд і повільно випускати повітря впродовж восьми секунд.

Так ти допоможеш собі розслабитися та заснути, адже активуєш парасимпатичну нервову систему.

За три години до сну

За три години до сну наш організм уже втомився, напрацювався, тож ти можеш відчувати характеру втому та природню розслабленість, яка готує тебе до перезавантаження системи.

Однак усе це можна легко втратити, а допоможуть це зробити:

будь-які фізичні вправи;

важка, гостра й солодка їжа з цукрами, сюди ж належать і фрукти;

куріння;

вживання алкоголю;

вживання кофеїну за шість годин до сну.

Внаслідок цього активується запасна батарейка, яка попри втому не дасть тобі заснути вчасно, викличе безсоння, а подальший сон буде сумнівної якості.

А якщо проблема протилежна і турбує не безсоння, а гіперсонливість? Про що говорить постійне бажання спати та як цього уникнути, читай у нашому матеріалі.

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