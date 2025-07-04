Україна отримає доступ до європейської системи кіберзахисту

Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС — спеціального фонду допомоги для захисту важливих державних систем від кібератак. У разі масштабних атак на сайти, електромережі чи інші критичні об’єкти країни, європейські експерти оперативно нададуть підтримку для їх захисту, стримування атак і швидкого відновлення роботи.

Йдеться у повідомленні Міноцифри. Зазначається, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом із генеральним директором директорату Європейської Комісії з програм “Коннект” Роберто Віола підписали оновлену угоду про участь України в програмі ЄС “Цифрова Європа”.

Що таке Резерв кібербезпеки ЄС

Резерв кібербезпеки — це спеціалізований пул сертифікованих експертів і сучасних технологій, які в разі необхідності можуть оперативно надати технічну допомогу країнам-учасницям. Його мета — не тільки швидко реагувати на кібератаки, але й допомагати у їхньому стримуванні та ефективному відновленні систем.

Для України, що з 2014 року стикається із постійними цифровими загрозами та хакерськими атаками з боку агресора, це надзвичайно важливий ресурс.

Чому це важливо саме зараз

З початком повномасштабної війни кібератаки на державні інформаційні системи, енергетичні об’єкти, телекомунікації та інші важливі інфраструктурні об’єкти почастішали і набули масштабного характеру.

Отримання доступу до Резерву кібербезпеки ЄС дає Україні можливість не лише посилити оборону своїх цифрових кордонів, а й розвивати власний потенціал кіберзахисту за підтримки найкращих фахівців Європи.

Цей механізм допомоги — це не просто технічна підтримка, а й важливий знак солідарності від європейської спільноти у боротьбі з агресією в цифровому просторі. ЄС вкотре підтвердив, що підтримує Україну не лише на полі бою, а й у кібервійні, яка сьогодні стала невіддільною частиною сучасного протистояння.

Для нас надзвичайно важливо, що у разі серйозних кібератак ми зможемо оперативно залучати європейських експертів для захисту наших інформаційних систем, — підкреслив міністр.

Участь у програмі “Цифрова Європа” та доступ до Резерву кібербезпеки — лише один з етапів масштабної стратегії цифрової трансформації України.

Паралельно триває модернізація кіберзахисту на державному рівні, навчання фахівців і розвиток партнерств із провідними міжнародними організаціями.

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