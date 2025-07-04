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Україна отримає доступ до європейської системи кіберзахисту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Липня 2025, 07:00
Україна отримає доступ до європейської системи кіберзахисту
Фото Армія.Inform

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