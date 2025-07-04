Украина получит доступ к европейской системе киберзащиты

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС — специальному фонду помощи для защиты важных государственных систем от кибератак. В случае масштабных атак на государственные сайты, электросети или другие объекты критической инфраструктуры страны, европейские эксперты оперативно предоставят поддержку для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления работы.

Об этом говорится в сообщении Минцифры. Уточняется, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров и генеральный директор директората Европейской комиссии по программам “Коннект” Роберто Виола подписали обновленное соглашение об участии Украины в программе ЕС “Цифровая Европа”.

Что такое Резерв кибербезопасности ЕС

Резерв кибербезопасности — это специализированный пул сертифицированных экспертов и современных технологий, которые при необходимости могут оперативно предоставлять техническую помощь странам-участницам.

Его задача — не только быстро реагировать на кибератаки, но и помогать в их сдерживании и эффективном восстановлении систем. Для Украины, которая с 2014 года сталкивается с постоянными цифровыми угрозами и атаками со стороны агрессора, это чрезвычайно важный ресурс.

Почему это важно именно сейчас

С началом полномасштабной войны кибератаки на государственные информационные системы, энергетические объекты, телекоммуникации и другую критическую инфраструктуру участились и стали более масштабными.

Доступ к Резерву кибербезопасности ЕС дает Украине возможность не только усилить защиту своих цифровых границ, но и развивать собственный потенциал в сфере кибербезопасности при поддержке лучших европейских специалистов.

Этот механизм — не просто техническая поддержка, а важный знак солидарности со стороны европейского сообщества в борьбе с цифровой агрессией. ЕС вновь подтвердил, что поддерживает Украину не только на поле боя, но и в кибервойне, которая стала неотъемлемой частью современного противостояния.

— Для нас очень важно, что в случае серьёзных кибератак мы сможем оперативно привлекать европейских экспертов для защиты наших информационных систем, — подчеркнул министр.

Участие в программе “Цифровая Европа” и доступ к Резерву кибербезопасности — лишь один из шагов масштабной стратегии цифровой трансформации Украины.

Параллельно продолжается модернизация киберзащиты на государственном уровне, обучение специалистов и развитие партнёрств с ведущими международными организациями.

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